De 699 a 453 euros: este smartwatch Samsung de titanio es una compra obligada por este precio

A veces, algunos smartwatches no cumplen con las expectativas de su etiqueta de gama alta, pero ese no es el caso del Samsung Galaxy Watch Ultra 2025. Lanzado con la promesa de ser el compañero definitivo para los usuarios más exigentes, este reloj llegó al mercado con un precio recomendado de 699 euros . Pues bien, ahora puede ser tuyo por mucho menos, ya que está en oferta durante la Semana de Black Friday de Amazon.

Actualmente, puedes encontrar el Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 por 453,72 euros en Amazon, mientras que en MediaMarkt está disponible por 479 euros. No es una oferta cualquiera si tenemos en cuenta que nunca antes ha estado tan barato. A la pregunta de qué opinan los usuarios, la mayoría han dejado reseñas positivas, de ahí la puntuación de 4,6 estrellas sobre 6.

Un tanque de titanio en tu muñeca

Al estar hablando de un reloj inteligente que es muy resistente, lo primero a destacar es su construcción. Samsung ha apostado por un diseño de titanio , logrando un equilibrio perfecto entre durabilidad extrema y ligereza. Además, su resistencia al agua de 10 ATM va más allá de las salpicaduras habituales; este reloj está certificado para nadar, bucear e incluso soportar la presión de deportes de alta velocidad como el esquí acuático.

Bajo su carcasa robusta, este reloj inteligente esconde el procesador para smartwatches más potente que Samsung haya lanzado. En cuanto a la integración de Galaxy AI , el monitoreo de la salud ha dado un gran salto en precisión. Mención especial a la nueva "Puntuación de energía", una métrica que utiliza inteligencia artificial para analizar tu sueño y tu actividad diaria, y que cada mañana te indica cuál es tu condición física.

Para los aventureros y los corredores de trail, el Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 incorpora un GPS de doble frecuencia . Soluciona los errores habituales de localización, manteniéndote en el buen camino con una gran precisión. Por otro lado, y pasando a la autonomía, su batería de 590 mAh ofrece hasta 100 horas en modo ahorro de energía . Si estás monitorizando una actividad física intensa, el modo de ahorro durante el ejercicio te garantiza hasta 48 horas de seguimiento continuo.

Por 699 euros, el Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 ya tenía un precio competitivo en comparación con lo que cuesta el Apple Watch Ultra 3, por eso ahora que se puede conseguir por menos de 460 euros es una oportunidad que no puedes dejar pasar, sobre todo si prefieres WearOS sobre WatchOS. Por último, decir que la oferta de Amazon finaliza el 1 de diciembre.

