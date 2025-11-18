Ahorra 25 euros comprando este paquete de 4 AirTag que vuelve a estar en oferta

Podríamos decir que el AirTag es un dispositivo de Apple que, aunque lleva varios años en el mercado, no ha recibido la importancia que se merece. Dicho dispositivo sirve para encontrar objetos, sin importar la distancia. Además, funciona con una sola pila CR2032 que puede durar hasta 12 meses.

Ahora tienes la oportunidad de hacerte con un paquete de cuatro AirTag por 104 euros en Amazon. Cuando no está en oferta cuesta 129 euros. Esto se traduce en un descuento del 19 % que hace que valga mucho la pena dar el salto a este rastreador de objetos. Eso sí, será mejor que no lo pienses mucho, no sabemos hasta cuándo estará rebajado 25 euros.

Un dispositivo muy útil para encontrar un objeto perdido desde tu iPhone

Encontrar cualquier objeto es muy fácil con un AirTag Apple

El AirTag se integra perfectamente con el ecosistema de Apple gracias a la aplicación Buscar. Su configuración es increíblemente sencilla: basta con acercarlo a tu iPhone o iPad y conectarlo con un simple toque. Una de sus funciones más prácticas es la posibilidad de activar su altavoz integrado para emitir un sonido que te guíe hasta tus objetos perdidos. También puedes pedirle ayuda directamente a Siri para que te ayude a encontrar el AirTag sin tener que abrir la aplicación.

Para los usuarios de iPhone 11 o modelos posteriores, la tecnología de banda ultraancha marca la diferencia. Ofrece una mayor precisión y te lleva a la ubicación del AirTag cuando se encuentra cerca, mostrando la dirección y distancia. Si tus pertenencias están fuera de tu alcance, el AirTag aprovecha la inmensa red Buscar de Apple, formada por millones de dispositivos en todo el mundo. De manera anónima y segura, otros dispositivos de Apple cercanos detectan la señal de tu AirTag y te envían su ubicación.

En definitiva, por solo 104 euros puedes conseguir cuatro AirTag que te serán muy útiles para localizar tus objetos. Aunque no es el precio mínimo histórico, sigue siendo una oferta muy tentadora. Si tienes un iPhone, siempre es útil tener un AirTag, nunca sabes cuándo podría hacerte falta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.