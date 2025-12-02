Amazon tira el precio de los AirPods 4 de Apple: unos auriculares cómodos, con audio espacial y gran autonomía

¿Te imaginas unos auriculares inalámbricos que no solo suenan increíble, sino que también ofrecen una autonomía impresionante y se adapten cómodamente a tus oídos todo el día? Pues todo eso y mucho más es posible con los AirPods 4 de Apple, los cuales salen en estos momentos mucho más baratos de lo que probablemente piensas.

Estos auriculares de Apple tienen un precio recomendado de 149 euros que ya de por sí los convierte en la mejor opción económica actualmente, pero es que ahora, gracias a un descuento de 40 euros, podemos aprovechar para conseguirlos por tan solo unos 109,99 euros en Amazon.

Y si quieres ahorrar un poco más, también tienes la opción de llevártelos por unos ajustados 105 euros en AliExpress, donde tendrás que aplicar el cupón 'MESAE06' durante el proceso de compra. Así que no dejes escapar la oportunidad, porque probablemente no tarden en volver a subir de precio.

Compra los Apple AirPods 4 a precio mínimo histórico

AirPods de 4ª generación sin ANC Apple

Los AirPods 4 son actualmente los mejores auriculares inalámbricos en relación calidad-precio de Apple. Traen varios cambios con respecto a la anterior generación, empezando por su diseño. Ahora son más cómodos, compactos y ligeros que nunca. Además, no vienen con almohadillas y para muchos usuarios (yo incluido) eso es una gran ventaja, ya que evita que se nos caigan o tengamos que estar continuamente ajustándolos. Eso sí, esto último tiene la pequeña desventaja de que no aíslan tanto.

Pero lo realmente importante a la hora de hablar de unos auriculares está en la calidad de sonido que nos ofrecen, y aquí Apple ha hecho un trabajo maravilloso. Traen incorporado el mismo chip H2 que utilizan los nuevos AirPods Pro 3, el cual se caracteriza por brindarnos unos graves profundos y agudos muy claros para que podamos disfrutar de cada canción al máximo.

Este modelo en cuestión es más barato porque no disponen de cancelación activa de ruido, pero sí que heredan otras funciones muy interesantes como lo son el audio espacial personalizado y el seguimiento dinámico de cabeza. A esto debemos sumarle que también son compatibles con un control por gestos para responder llamadas, escuchar notificaciones o responder mensajes tras una breve pregunta que nos hace Siri en cada uno de estos casos. Basta con mover la cabeza asintiendo o negando.

Por otro lado, en los bastones de los auriculares tenemos un sensor de presión más preciso para mejorar el control de la reproducción, los micrófonos captan la voz con mayor claridad para que nos escuchen con claridad en llamadas y su certificación IP54 los hace resistentes tanto a las salpicaduras como al sudor, algo ideal para cuando los usamos al hacer deporte.

Si a todo esto le sumamos un gran apartado de autonomía, la experiencia es sobresaliente. Y es que llegan a aguantar hasta 5 horas de uso y un total de 30 horas si contamos con las cargas adicionales que nos proporciona el estuche, que ahora es más compacto y se carga mediante USB-C. Por poco más de 100 euros, tengo claro que estos son los auriculares que más recomiendo tengas o no un móvil de Apple en tus manos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.