LG arrasa en ventas con esta televisión 4K de nueva gama que está rebajada por menos de 300 euros

No hace falta esperar al Black Friday para encontrar buenas rebajas. Si estabas pensando en renovar esa televisión que tienes en tu salón, sea por el motivo que sea, esta LG 43UA73006LA es una de las mejores gangas que vas a encontrar en estos momentos, ya que se trata de un modelo 4K de nueva gama y está disponible por precio sorprendentemente bajo.

Esta televisión LG salió a la venta este 2025 y es uno de los modelos de nueva gama que más está vendiendo la marca. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de tener un precio recomendado de 419 euros, lleva ya un tiempo vendiéndose mucho más barata. De hecho, en estos momentos, gracias a un descuento total de 130 euros podemos conseguirla por apenas unos 289 euros en Amazon, un precio de absoluta ganga.

Compra la televisión LG 43UA73006LA de nueva gama al mejor precio

Esta LG 55UA73006LA encaja a la perfección con lo que la mayoría de personas buscan, ya que es una televisión buena, bonita y barata. No hay mejor forma de definirla. Y es que, además de tener diseño elegante que encaja con cualquier decoración, cuenta con una pantalla de 43 pulgadas que la hace más versátil, pudiendo usarse en un salón, dormitorio o incluso en una amplia cocina.

Eso sí, lo que la hace realmente especial frente a otras opciones es la calidad tanto de imagen como de sonido. Empezando por lo primero, cabe mencionar que nos ofrece una resolución 4K UHD, una retroiluminación Direct LED y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz. Hasta aquí pueden pareceros características básicas, pero es que también es compatible con principales formatos de alto rango dinámico como HDR10 Pro para mejorar contraste y utiliza tecnología Dynamic Tone Mapping, la cual optimiza cada escena para dar una sensación de mayor realismo a lo que vemos.

Y si nos centramos en el apartado de sonido, cumple con el estándar habitual al incorporar dos altavoces que alcanzan una potencia RMS 20 W, pero con el extra de que soportan una tecnología de audio envolvente Dolby Digital Plus y, al mismo tiempo, debemos sumarle que hace uso de la inteligencia artificial para simular canales adicionales. En otras palabras, el audio que ofrece se acerca bastante a lo que escucharíamos con una barra de sonido con el fin de mejorar más la experiencia acústica.

Por otro lado, pasando a hablar sobre su software, funciona bajo un sistema operativo webOS 25 que no solo es muy agradable de usar, nos da acceso a una gran variedad de apps y es compatible con los principales asistentes de voz, sino que también garantiza actualizaciones durante varios años. Aunque el verdadero responsable de que rinda de manera veloz es un procesador α7 AI Gen8, que es capaz de escalar contenido de menor resolución, equilibrar colores y suavizar el movimiento, entre otras cosas.

Para ponerle la guinda al pastel, no podemos pasar por alto su apartado de conectividad, donde sobre todo merece la pena resaltar que nos encontramos con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, un puerto LAN Ethernet, tres puertos HDMI 2.0 que soportan una tecnología VRR para que podamos jugar con mayor fluidez, dos puertos USB-A y salida óptica de audio. Sin lugar a dudas, esto nos da mucho juego para usar varios dispositivos externos.

