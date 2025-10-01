A mitad de precio el Fire TV Stick 4K, el reproducir multimedia ideal para alargar la vida de tu viejo televisor

Son muchas las personas que deciden cambiar de televisión cuando pasan unos años, y no porque se vea mal, sino porque el sistema operativo se ha quedado atrás o porque directamente no tiene funciones inteligentes. Pero déjame decirte que hay una solución muy económica para este tipo de casos, que es nada más y nada menos que contar con un reproductor multimedia como el Fire TV Stick 4K, que en estos momentos vuele estar rebajado a lo grande.

A pesar de tener un precio recomendado de 69,99 euros, ahora volvemos a tener una buena oportunidad para conseguir este reproductor multimedia de Amazon más barato. De hecho, está casi a mitad de precio, ya que tiene un descuento del 49% que lo deja por tan solo unos 35,99 euros hasta el próximo día 14 de octubre.

Compra el Fire TV Stick 4K de Amazon más barato con descuento

Fire TV Stick 4K Amazon

El Fire TV Stick 4K es uno de los productos estrella de Amazon. Este reproductor multimedia no solo es uno de los más vendidos, sino uno de los mejores para darle una nueva vida a ese televisor antiguo, proyector o incluso a ese monitor que tienes en tu escritorio para usar el ordenador. ¿Por qué? Pues porque funciona con un sistema operativo Fire TV OS que se encarga de convertir cualquiera de estos dispositivos en una especie de smart TV, ya que nos da acceso a una amplia variedad de aplicaciones y plataformas de streaming para ver el contenido que deseemos. Todo ello con una interfaz impecable.

Y lo mejor de todo es que pasa totalmente desapercibido, pues cuenta con un diseño ultracompacto en forma de stick que está pensado para conectarlo directamente al televisor u otro dispositivo mediante HDMI y se alimenta con un cable micro USB. Vamos, que su instalación es muy sencilla y en la mayoría de los casos no quedará visible ni ocupa demasiado espacio.

Por otro lado, no podemos pasar por alto que este modelo en cuestión nos ofrece contenido a una resolución 4K UHD, pero para ello la pantalla tiene que ser compatible. Igualmente, no pasa nada si esa televisión en la que lo vas a instalar es Full HD, funcionará igual, aunque para estos casos está pensado el Fire TV Stick HD (que es algo más barato).

También es importante mencionar que es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico como Dolby Vision y HDR10+, lo que se traduce en imágenes más nítidas, con mejor contraste y colores vibrantes. Mientras que si nos centramos en el apartado de sonido, soporta Dolby Atmos para que podamos disfrutar de un audio envolvente, algo más importante de lo que a priori puedes pensar para ver películas o series.

A todo lo anterior debemos sumarle que el rendimiento es excelente. Moverse entre aplicaciones es bastante fluido y esto es gracias a un procesador Quad-Core de 1,7 GHz, el cual se complementa con una memoria RAM de 2 GB y un almacenamiento de 8 GB que, aunque no sea demasiado, es suficiente para descargar las aplicaciones o plataformas más comunes.

Y para rematar, además de venir con Wi-Fi 6 para tener una conexión más estable y rápida, incluye un mando a distancia con micrófono integrado para usar Alexa y botones de acceso directo a servicios como Netflix, Prime Video o Disney+.

