Si aún no lo tienes, esta oferta te interesa: hazte con el Google Pixel 9 por 250 euros menos del precio recomendado

No dejaremos de recomendar el Google Pixel 9, un móvil que, si bien salió a la venta en agosto de 2024, sigue siendo una excelente opción si buscas un smartphone de gama alta que tenga un buen soporte a nivel de actualizaciones, además de un precio muy competitivo. Pues bien, tenemos que hablar de esto último, y es que vuelve a estar en oferta.

El Google Pixel 9 de 128 GB de almacenamiento cuesta 849 euros en Google Store, pero lo puedes encontrar por 599 euros en Amazon y MediaMarkt. Es un precio muy atractivo para un móvil que tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Además, pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Google Pixel 9, una excelente alternativa al iPhone 16 y a un precio mucho más accesible

Como hemos comentado en más de una ocasión, este móvil sería el equivalente al iPhone 16, pero con Android. Además, al igual que el smartphone de Apple, este tiene muchos años de actualizaciones del sistema operativo. De hecho Google ofrece 7 años de actualizaciones a partir desde que el dispositivo se ha puesto a la venta. Por lo tanto, si no sueles cambiar de terminal a menudo, este es una gran compra ya que podrás disfrutar de la última versión de Android durante muchos años.

A nivel de características es un móvil muy equilibrado. Tiene una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+ (2.424 por 1.080 píxeles) y 120 Hz. La calidad de imagen del panel que monta es muy buena, ofreciendo colores intensos, buenos ángulos de visión y un pico de brillo de 2.700 nits. Esto último significa que se ve muy bien incluso bajo la luz directa del sol.

En su interior encontramos el procesador Google Tensor G4, un chip que, si bien no es el más potente, es lo suficientemente potente para realizar cualquier tarea por muy exigente que esta sea, y esto incluye jugar a videojuegos donde se recomienda un procesador de gama alta. En el apartado fotográfico, cumple con las expectativas propias de un móvil de su categoría. De hecho, es uno de sus puntos fuertes. Tanto la cámara principal de 50 megapíxeles como el ultra gran angular de 48 megapíxeles ofrecen grandes resultados.

Si bien hay otros móviles de gama alta que también se pueden conseguir por menos de 600 euros, este es una de las mejores opciones por todo lo que ofrece. Así que, si estabas esperando una nueva rebaja para comprar el Google Pixel 9 o buscas un buen smartphone que sea una apuesta segura, no lo dudes más y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta.

