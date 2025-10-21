¿Buscas una tablet todoterreno? Esta Lenovo lleva años siendo una superventas y está a precio de liquidación

Hay vida mucho más allá de las tablets de Apple, pues el mercado está lleno de modelos que nos garantizan un buen rendimiento. Obviamente, el precio puede variar mucho dependiendo del uso que le vayamos a dar, aunque eso no quita que nos encontremos opciones muy equilibradas y económicas como esta Lenovo Tab M10 Plus (3ª Gen), que está mucho más barata que de costumbre gracias a una oferta flash.

Esta tablet de Lenovo lleva años siendo una de las más vendidas, y de vez en cuando nos la encontramos más barata como ahora, pues tiene un descuento de 75 euros que nos permite comprarla por unos ajustados 134 euros en Amazon, en lugar de por su precio recomendado de 209 euros. Igualmente, si prefieres una alternativa algo más actual, te recomendamos que le eches un ojo a la Lenovo Tab y Lenovo Idea Tab, ya que también salen a muy buen precio.

Compra la tablet Lenovo Tab M10 Plus (3ª Gen) más barata gracias a una oferta flash

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) Lenovo

La Lenovo Tab M10 Plus (3ª gen) es una tablet que lleva años demostrándonos que no hace falta gastar demasiado para disfrutar de un buen equilibrio en todos los sentidos, pues se trata de un modelo todoterreno que está preparado para todo tipo de usos. Lo primero a resaltar es que cuenta con una pantalla IPS de 10,6 pulgadas, la cual se ve de maravilla en interiores al ofrecernos una resolución 2K (2.000 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 400 nits.

Con relación a esto, cabe mencionar que hace uso de una tecnología de reducción de luz azul certificada por TÜV Rheinland para evitar la fatiga visual, además de que con ella es muy fácil tomar notas y subrayar las partes más importantes de un documento, sobre todo si tienes a mano el lápiz óptico Lenovo Precision Pen 2. En otras palabras, es ideal para productividad. Sin pasar por alto que incluye un modo lectura que ajusta el color, el contraste y el brillo para simular la textura del papel como si se tratase de un libro electrónico.

Por otro lado, dispone de un cuerpo de aluminio que transmite una gran sensación de calidad y durabilidad. No solo es fácil de transportar gracias a su grosor de 7,45 mm y a su peso de 465 gramos, sino que también incorpora en sus bordes un total de cuatro altavoces compatibles con sonido envolvente Dolby Atmos, lo que garantiza una experiencia más agradable al ver películas, series o escuchar música.

Y si entramos en más detalle, bajo el capó de esta completísima tablet nos encontramos con un veterano procesador MediaTek Helio G80 que sigue defendiéndose en casi todo tipo de tareas, siempre y cuando no sean demasiado exigentes. De hecho, sirve incluso para jugar, aunque con algunos títulos muy actuales probablemente se quede corta. A esto debemos sumarle una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 64 GB ampliable con una microSD hasta 1 TB.

Otras características a resaltar son que monta una batería de 7.700 mAh que aguanta hasta 12 horas de reproducción de vídeo (por lo que está preparada para aguantar un día completo de uso moderado), una cámara trasera de 8 MP y una cámara frontal de 5 MP que siempre viene bien para reuniones.

Es cierto que a nivel de software se queda muy atrás con respecto a los últimos modelos, ya que funciona bajo un sistema operativo Android 13 y este verano recibió su última actualización de seguridad. De todas formas, si esto no te importa, en relación calidad-precio sigue siendo una tablet titán.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.