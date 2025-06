Con casi 400 euros de descuento, este Samsung Galaxy 25 con 256 GB es el mejor gama alta que puedes comprar hoy

Si te digo que puedes estrenar uno de los últimos móviles de gama alta de Samsung por la mitad de su precio, quizás te parezca imposible. Pero no tienes que creerme, solo verlo con tus propios ojos. Y es que, durante la Promo de Verano de AliExpress, tienes una oportunidad única para conseguir el Samsung Galaxy S25 por un precio que nunca antes habíamos visto.

Este teléfono de Samsung tiene un precio recomendado de 969 euros en su versión con 256 GB de memoria, pero si te das prisa puedes llevártelo en estos momentos por tan solo unos 580,99 euros en AliExpress. Sí, has leído bien, tiene un descuento de casi 400 euros que lo deja tirado de precio para que puedas estrenar uno de los mejores terminales del mercado este verano.

Y para que veas la diferencia de precios con respecto a otros comercios, en El Corte Inglés está rebajado por unos 823,65 euros, en Amazon por unos 829 euros al aplicar un cupón, en MediaMarkt por 879 euros y en PcComponentes por unos 899 euros. Vamos, que si quieres ahorrar lo máximo posible, no hay dudas de que AliExpress es la mejor opción sin prescindir de sus garantías.

Compra el Samsung Galaxy S25 con casi 400 euros de descuento

El Samsung Galaxy S25 es uno de los mejores teléfonos que han salido este 2025. Si nos centramos en su diseño, mantiene el estilo de la generación anterior, aunque con pequeños retoques que no solo le dan un toque algo diferente, como por ejemplo unos anillos más gruesos en los módulos de la cámara trasera y nuevos colores, sino que mejora en cuanto a ergonomía.

Por otro lado, dispone de una pantalla Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,2 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, brillo máximo de 2.600 nits y compatibilidad con HDR10+ para mejorar el contraste, además de que utiliza una protección Gorilla Glass Victus 2 lo hace muy resistente para evitar sustos incluso tras una fuerte caída.

Eso sí, los cambios más notables que lo hacen una opción muy interesante en la gama alta están en su interior, donde trae instalado un procesador Snapdragon 8 Elite que rinde de maravilla y está preparado para usar nuevas funciones avanzadas de Galaxy AI. De igual manera, en esta versión trabaja junto a una memoria RAM de 12 GB, 256 GB de almacenamiento y funciona con un sistema operativo One UI 7.0, el cual está basado en Android 15 y promete actualizaciones durante al menos 7 años.

Este es uno de esos móviles con los que no necesitas tener una cámara digital a mano para sacar fotos en tus vacaciones. Monta una triple cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, un teleobjetivo de 10 MP y un ultra gran angular de 12 MP para obtener resultados profesionales. Por su parte, la cámara frontal de 12 MP es de esas que hace selfies llenos de detalles, por lo que lo más probable es que siempre te pidan hacer las fotos de grupo a ti.

Para finalizar, no podemos dejar en el olvido su autonomía. Gracias a su gran eficiencia energética y a una batería de 4.000 mAh aguanta sobradamente todo un día de uso y, por si no fuese suficiente, admite una carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. Es cierto que no es la más veloz que vayas a probar, pero ayuda a reducir los tiempos de espera y eso al final se agradece.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.