Dell con Intel Core i5 y SSD de 512 GB: el portátil perfecto para estudiantes y teletrabajo, a un precio asequible

Si ha llegado el momento de cambiar tu viejo portátil, esta es tu oportunidad. Durante la Semana de Black Friday de Amazon el Dell 15 Dc15250 tiene un 26 % de descuento, lo que se traduce en una rebaja de 150 euros. Cuando no está en oferta cuesta 579 euros, pero actualmente está disponible por tan solo 429 euros. Por lo tanto, es un buen momento para comprarlo, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata del precio mínimo histórico.

Al contrario que otros portátiles que vienen sin sistema operativo, este no es el caso. El Dell 15 Dc15250 viene con Windows 11 preinstalado, y esto quiere decir que podrás usarlo desde el primer minuto. Solo tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft o bien crear una nueva. Para esto, como es lógico, hay que conectar el equipo a Internet vía Wi-Fi.

Un portátil elegante por fuera y eficiente por dentro

Este portátil viene con Windows 11 Home Dell

Si bien este portátil es ideal para productividad, no está pensado para edición de vídeo ni 3D, hay que tener en cuenta que lleva un Intel Core i5-1334U y una tarjeta gráfica integrada Intel UHD. Dicho procesador es de bajo consumo, pero esto no quiere decir que no de la talla a nivel de rendimiento. Para ofimática, multitarea, navegación web o consumir contenido multimedia, es más que suficiente.

En cuanto a RAM y almacenamiento, está a la altura de otros portátiles de su categoría. Viene de fábrica con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Esto último tendría que ser suficiente para la mayoría de los usuarios. ¿Y qué hay de la pantalla? Aquí tampoco decepciona. El Dell 15 Dc15250 tiene un panel de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz.

Todo lo relacionado con la conectividad es muy importante, y aquí encontramos que tiene un puerto USB 3.2 tipo C Gen 1, un USB 3.2 tipo A Gen 1, un HDMI 1.4, un conector para auriculares, un puerto USB 2.0, un lector de tarjetas SD, Bluetooth y Wi-Fi 6.

Aunque hay muchos portátiles por menos de 430 euros, la mayoría no incluyen Windows 11 ni llevan un Intel Core 5, razón de más para no dejar pasar esta oferta. Si estás interesado en este portátil, te recordamos que tienes hasta el 1 de diciembre para comprarlo, que es cuando termina la Semana de Black Friday de Amazon.

