Se desploma al precio de este móvil HONOR: 6,7 pulgadas, 108 megapíxeles y 94 euros de descuento

No siempre es fácil encontrar un móvil que destaque por su diseño, potencia y precio asequible, características que tiene el HONOR 400 Lite 5G, sobre todo ahora que está en oferta. Si ha llegado la hora de decir adiós a tu smartphone, este es una opción muy interesante. Por cierto, no lleva mucho tiempo a la venta, fue lanzado en abril de este año.

Vayamos al grano, el precio. Aunque tiene un precio recomendado de 299 euros, ahora puedes conseguirlo por solo 205 euros en Amazon (31 % de descuento) o 209 euros en MediaMarkt. Y créeme, por lo que ofrece, es una auténtica ganga. Si a esto le sumamos que las opiniones de los usuarios son en su mayoría positivas y que cuenta con una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5, queda claro que este smartphone es una apuesta segura.

Ahorra 94 euros comprando el HONOR 400 Lite 5G en Amazon

Se podría decir que este smartphone no solo cumple con las expectativas, sino que las supera. Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y 120 Hz se ve increíblemente bien, incluso bajo la luz directa del sol. Aquí tiene mucho que ver el pico de brillo de 3.500 nits. En este sentido no decepciona y está a la altura de otros móviles más caros.

Para garantizar un buen rendimiento, HONOR decidió montar el procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, junto a 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que puede con todo. Da igual si sueles tener muchas aplicaciones abiertas, editas fotos o usas el móvil a modo de consola portátil, este da la talla en todo momento.

Otro de los puntos más destacables de este smartphone es su cámara principal de 108 megapíxeles, que permite hacer fotos con un buen nivel de detalle y con un amplio rango dinámico. Dicha cámara está acompañada de un ultra gran angular de 5 megapíxeles, mientras que la frontal es de 16 megapíxeles.

Pasamos a la batería, y aquí encontramos una de 5.320 mAh, por lo que es posible usar el HONOR 400 Lite 5G todo el día sin tener que ponerlo a cargar. Por último, no está de más mencionar que viene viene con Android 15 y tiene garantizada la actualización a Android 16. Así pues, próximamente recibirá la última versión del sistema operativo de Google.

Con todos estos datos sobre la mesa, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. No es el móvil más potente de su categoría, pero sí uno de los más equilibrados a nivel de hardware, razón de más para que no dejes pasar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.