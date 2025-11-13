No es de Dyson, pero esta aspiradora sin cables con base de autovaciado es una pasada y está a precio mínimo

Tener un robot de limpieza puede estar muy bien, sí, pero la llegada de las aspiradoras verticales inalámbricas son una alternativa más interesante en algunos casos. Son muy cómodas de usar y con ellas no dejaremos un solo rastro de suciedad, ya que a veces los robots no pueden llegar a ciertos puntos. Sin pasar por alto que, al no tener cables, sirve hasta para limpiar nuestro coche por dentro. Y de manera adelanta al Black Friday, ya puedes encontrar modelos como esta roborock H60 Hub Ultra con un descuento brutal.

Esta aspiradora de la marca roborock tiene un precio recomendado de 499,99 euros que ahora podemos dejar en el olvido, ya que su actual oferta flash nos permite añadirla a nuestra cesta de a compra por un precio nunca antes visto de 319 euros en Amazon, es decir, 180 euros más barata que de salida. Sin lugar a dudas, es un chollo con todas las letras.

Compra la aspiradora vertical sin cables roborock H60 Hub Ultra al mejor precio

roborock H60 Hub Ultra roborock

Dentro del amplio catálogo de la marca, la roborock H60 Hub Ultra se presenta como el Ferrari de las aspiradoras sin cables por muchas razones. De hecho, algo bastante llamativo es que, al igual que sucede con varios robots aspiradores, se acompaña de una estación de autovaciado automático que simplifica todavía más el proceso de la limpieza en el hogar, ya que se encarga de vaciar el depósito en apenas unos segundos para almacenar la suciedad en una bolsa con 3 litros de capacidad que, según la propia marca, tarda en llenarse aproximadamente 100 días. Una vez se llene, es cuando tendremos que intervenir nosotros y sustituirla en unos sencillos pasos.

Pero no nos desviemos del tema. Entrando en detalle sobre esta aspiradora, cabe mencionar que llega a alcanzar una potencia de succión máxima de 210 AW para que no se le resista ningún rastro de polvo, tierra, pelos, restos de comida o pelusas que aparecen debajo tanto de camas como de sofás.

Es una aspiradora que puede con todo sin importar la superficie, pues se adapta a suelos duros y alfombras, algo que en gran parte se debe a que incorpora un cepillo JawScrapers Hybrid con un diseño de peine dentado curvo y un rodillo de fibra de caucho que consigue atrapar los pelos sin que se enreden, algo que agradecerás mucho si tienes una mascota en casa. Y por si no fuese suficiente, cuenta con una luz verde frontal de 140° que ilumina el suelo para ver hasta las partículas más pequeñas y no dejarnos ningún rincón sin limpiar.

Además, incluye un filtro HEPA que se puede lavar y se complementa con una tecnología ciclónica para atrapar hasta el 99,95% de las partículas. Este sistema separa el aire limpio de la suciedad de una forma muy eficaz, evitando que el polvo vuelva al ambiente con una única finalidad: dejar una sensación de limpieza total en casa.

Otro punto a valorar es que su manejo es muy cómodo, y no solo por su diseño ligero y sin cables, sino porque en la parte superior dispone de una pantalla LED que nos muestra información sobre el estado de la limpieza y un botón para alternar entre sus tres modos de potencia (ECO, MED y MAX).

Según el que seleccionemos, el tiempo de uso puede variar, aunque en líneas generales su batería está pensada para brindarnos hasta 90 minutos de autonomía por cada carga. Y para rematar, es importante tener en cuenta que podemos transformarla en una aspiradora de mano e incluye un minicepillo motorizado, perfecto para sofás, colchones o tapicerías, y un cepillo rinconero para zonas delicadas o de difícil acceso.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.