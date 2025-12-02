Smartwatch HUAWEI oferta
Elegancia y tecnología se unen en este smartwatch HUAWEI que cuesta menos de lo que imaginas
Si buscas un reloj inteligente que, además de ser muy completo a nivel de características, tenga el diseño de un reloj tradicional, te recomendamos el HUAWEI Watch GT 6, sobre todo ahora que está más barato del precio de venta recomendado
Uno de los últimos relojes inteligentes que ha lanzado HUAWEI vuelve a tener en oferta y su precio roza el mínimo histórico, así que es un buen momento para comprarlo. Se trata del HUAWEI Watch GT 6 (46 mm), que tiene un PVPR de 249 euros. No obstante, lo puedes encontrar por 204,04 euros en Amazon (18 % de descuento) y por 219 euros en MediaMarkt. Por cierto, no hay que confundirlo con el modelo Pro.
Cabe mencionar que ambas ofertas pueden terminar en cualquier momento, e incluso el precio puede variar unos cuantos euros hacia arriba o hacia abajo a lo largo del día. Por cierto, la mayoría de las reseñas de los usuarios son positivas, lo que se refleja en la puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Así que, si al final lo compras, estamos seguros de que no te defraudará.
Un reloj elegante a un precio atractivo
