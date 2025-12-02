Elegancia y tecnología se unen en este smartwatch HUAWEI que cuesta menos de lo que imaginas

Uno de los últimos relojes inteligentes que ha lanzado HUAWEI vuelve a tener en oferta y su precio roza el mínimo histórico, así que es un buen momento para comprarlo. Se trata del HUAWEI Watch GT 6 (46 mm), que tiene un PVPR de 249 euros. No obstante, lo puedes encontrar por 204,04 euros en Amazon (18 % de descuento) y por 219 euros en MediaMarkt. Por cierto, no hay que confundirlo con el modelo Pro.

Cabe mencionar que ambas ofertas pueden terminar en cualquier momento, e incluso el precio puede variar unos cuantos euros hacia arriba o hacia abajo a lo largo del día. Por cierto, la mayoría de las reseñas de los usuarios son positivas, lo que se refleja en la puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Así que, si al final lo compras, estamos seguros de que no te defraudará.

Un reloj elegante a un precio atractivo

Lo primero que llama la atención al ver el HUAWEI Watch GT 6 es su diseño y la pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas. Dicha pantalla ha sido rediseñada para ofrecer un área de visualización un 5,5% más grande respecto al HUAWEI Watch GT 5. Además, el brillo ha aumentado hasta alcanzar la impresionante cifra de 3.000 nits. Esto significa que los problemas de visibilidad en exteriores son cosa del pasado.

Más allá de su estética y la pantalla, este reloj es perfecto para deportistas por ofrecer una gran precisión. Incorpora una nueva versión del sistema HUAWEI Sunflower Positioning, que logra un aumento del 20 % en la exactitud del posicionamiento gracias a sus algoritmos GNSS mejorados y a la arquitectura optimizada de su antena. Y para los ciclistas, estarán encantados con la función Cycling Power. Sobre esto último, ya no habrá que gastar más dinero en medidores de potencia externos; con solo tocar la opción de Cycling Virtual Power, el reloj monitorea la potencia en tiempo real y el promedio, permitiendo ajustar la intensidad del entrenamiento.

Otro de los puntos fuertes de este smartwatch es su autonomía. Con una carga completa, la batería puede durar hasta 21 días. Y por la compatibilidad no te preocupes, es compatible con iOS como con Android, por lo que no importa qué móvil tengas. Llegados a este punto, no podemos más que recomendar el HUAWEI Watch GT 6. De hecho, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo en su rango de precio.

