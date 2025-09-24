Esta base para el Mac mini con chip M4 es justo lo que necesitas para mejorar su conectividad

Aunque el Mac mini con chip M4/M4 Pro es un equipo muy recomendable por todo lo que ofrece, la conectividad no es uno de sus puntos fuertes. No obstante, esto es fácil de solucionar con una de las muchas bases que hay a la venta. Por ejemplo, la Satechi ‎ST-GNMMES es una de las mejores opciones y ahora se puede conseguir por 20,94 euros menos del precio recomendado, así que es un buen momento para comprarla.

En el momento de escribir estas líneas, la base Satechi ‎ST-GNMMES está disponible por 99,05 euros en Amazon (antes 119,99 euros). Además de tener un precio muy atractivo, cuenta con reseñas muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Una vez que hemos hablado de lo que cuesta, es hora de ver qué ofrece este producto de la marca Satechi.

Una de las mejores bases para el Mac mini con chip M4, ahora más barata

No hace falta decir que el Mac mini con chip M4 es una auténtica bestia en formato compacto, pero si nos centramos en la conectividad, una mayor variedad de puertos no hubiera estado de más. Pues bien, aquí entra en juego la base Satechi ‎ST-GNMMES, un accesorio que no solo mantiene el diseño del equipo de Apple, sino que lo convierte en una estación de trabajo mucho más completa y eficiente.

Cabe destacar que la base incorpora un sistema de disipación de calor en la parte inferior que evita obstruir el ventilador del equipo. Esto significa que, aunque conectes varios dispositivos al mismo tiempo, la temperatura se mantiene bajo control, garantizando la estabilidad y la durabilidad. Por lo tanto, Satechi ha hecho un buen trabajo en este sentido.

Ahora bien, lo que realmente hace que esta base valga la pena son sus puertos. Gracias a su compatibilidad con unidades M.2 NVMe con un factor de forma 2230/2242/2260/2280, puedes instalar un SSD de hasta 4 TB de capacidad. Además, la accesibilidad es clave: en el frontal encontrarás dos puertos USB 3.2 tipo A de alta velocidad, un puerto USB 2.0 tipo A y un lector de tarjetas SD UHS-II, ideal para fotógrafos, creadores de contenido y profesionales que necesitan transferencias rápidas y sin complicaciones.

En definitiva, la Satechi ‎ST-GNMMES es perfecta para quienes buscan sacar el máximo partido a su Mac mini con chip M4 o M4 Pro. No solo añade más puertos, sino que también mejora la refrigeración y permite instalar un SSD M.2 NVMe fácilmente. Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendar esta base. Sin duda, es un acierto.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.