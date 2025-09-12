Esta bestia de HONOR baja de precio y redefine lo que significa un móvil premium

Cada año, los grandes fabricantes de móviles intentan convencerte de que lo suyo es lo más completo, lo más avanzado, lo más premium. Sé que entre tanta publicidad, tanto marketing y tantos artículos no siempre es fácil quedarse con los datos realmente importantes, más allá de un titular, pero hoy quiero que le prestemos un poco de atención a HONOR, porque lleva años haciendo las cosas muy bien.

Lo volvió a demostrar con el HONOR Magic7 Pro, un smartphone que se ha convertido en el verdadero buque insignia de la marca, cargado de especificaciones que lo colocan directamente en la pelea con los pesos pesados de Samsung, Xiaomi o Apple. No es solo que HONOR haya querido hacer un móvil potente, ha querido hacer uno capaz de marcar la diferencia.

Ahora te contaré todo lo que necesitas saber sobre él para decidir si será una buena elección para ti pero, antes, déjame hablarte de su precio. El HONOR Magic7 Pro tiene un precio oficial de 999 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la propia web de HONOR. Ahora mismo, en Amazon cuesta 891 euros, mientras que en MediaMarkt baja hasta los 810 euros. De nuevo, la mejor oferta la tenemos en AliExpress, donde podemos comprar este móvil por 742 euros. Son 257 euros en un móvil hecho para durar muchos años, que nos envían desde España y que tiene las mismas garantías que si lo comprases en cualquier tienda física.

HONOR Magic7 Pro: el flagship que quiere serlo todo

Yo, que he tenido este móvil en la mano, te puedo decir que la primera sensación que da es la de lujo y solidez. Parte de la culpa la tiene su parte trasera, con un acabado en cristal que aporta esa sensación premium que suele acompañar a los móviles de gama alta. Los bordes están ligeramente curvado lo que hace que, a pesar de su tamaño, no sea incómodo en la mano. Eso sí, es un móvil grande y con una certificación IP68/69, lo que también añade un plus de confianza al utilizarlo. Soporta agua, polvo e incluso caídas ocasionales.

Al ser tan grande se puede permitir montar un panel AMOLED de 6,8 pulgadas que ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Con esto tenemos fluidez en todo: juegos, redes sociales, desplazamientos por menús... pero también una mayor eficiencia energética cuando no necesite tanta velocidad. Su brillo alcanza los 5000 nits, así que se verá perfectamente incluso a plena luz del sol.

En su interior se encuentra el Snapdragon 8 Elite, uno de los procesadores más potentes de 2025. Viene acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, así que no te faltará potencia ni espacio en mucho tiempo. Con este móvil podrás hacer de todo: disfrutar de juegos exigentes, llevar a cabo una multitarea fluida, editar fotos y vídeos... Está preparado para cualquier tarea pensando en que puedas exprimir al máximo tu dispositivo.

Entre sus puntos más llamativos está su apartado fotográfico. HONOR ha vuelto a apostar por una triple cámara trasera, cuyo sensor principal viene con 50 megapíxeles, apertura variable y estabilización óptica de imagen, que ajusta la entrada de luz según la escena. Le acompaña un ultra gran angular de 50 megapíxeles, ideal para paisajes y fotografías grupales, y un telefoto periscópico de 200 megapíxeles con zoom óptico 3x. Este teleobjetivo aporta más detalle en la distancia y eleva el nivel de la fotografía nocturna. Es uno de esos sensores que marcan la diferencia. Y la cámara frontal tampoco se queda corta al tener 50 megapíxeles.

El Magic7 Pro equipa una batería de 5270 mAh que te permitirá superar la jornada de uso sin estar pendiente del cargador. Además, tiene una carga rápida de 100 W por cable y de 80 W inalámbrica, de las más rápidas del mercado. No viene a competir sino a reventar el mercado, y con esta oferta tiene todas las papeletas para conseguirlo.

