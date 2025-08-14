Esta es la freidora de aire más compacta que puedes tener en tu cocina y está rebajada a precio mínimo

Son muchos los motivos, y bien fundados, para tener una freidora de aire en casa. Desde la comodidad que aporta en el día a día, el menor consumo en comparación con un horno tradicional, hasta la ventaja de preparar frituras más saludables al prescindir casi por completo del aceite. Si todavía no te has hecho con una y quieres un modelo compacto que apenas ocupe espacio en tu encimera, la Moulinex Easy Fry XL Surface es una elección perfecta, y ahora está más rebajada que nunca.

Esta freidora de aire de la popular marca Moulinex, lanzada hace menos de un año al mercado y con un precio recomendado de 149,99 euros en la propia tienda de la marca, está ahora mismo a precio mínimo histórico. Gracias a un descuento total de 50 euros que estará disponible por tiempo limitado, es posible añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 99,99 euros en Amazon. Otro comercio en el que se está vendiendo con rebaja es en MediaMarkt, donde la podemos encontrar un poco más cara al tener un coste de 119 euros.

Compra la freidora de aire Moulinex Easy Fry XL Surface a precio mínimo

Moulinex Easy Fry XL Surface Moulinex

La Moulinex Easy Fry XLSurface es de esas freidoras de aire que consigue diferenciarse del resto por su diseño ultracompacto. Me atrevo a decir que es el modelo más pequeño que he visto, pues tiene unas medidas de 39,2 x 19,8 x 40 cm que nos permiten colocarla hasta en la cocina más apretada. Y ojo al detalle de tener una ventana con luz interior en la parte superior del frontal, desde la cual podemos ver el estado de nuestras comidas sin abrir la cesta.

Lo mejor es que, pese a su tamaño reducido, su superficie de cocción no se queda corta. Su cesta con 4 litros de capacidad es más que suficiente para personas que vivan solas, parejas o familias pequeñas. De hecho, la propia marca nos asegura que es más que suficiente para hacer 1 kg de patatas fritas, 25 nuggets o una pizza de 27 cm de diámetro. Y a quien vamos a engañar, da gusto no tener que ir por rondas cuando hay hambre.

Otro punto a resaltar es que llega a alcanzar una potencia máxima de 2.200 W y utiliza una tecnología Extra-Crisp, la cual combina las dos resistencias con un flujo de aire caliente 360º para que los resultados sean sabrosos y crujientes, sin necesidad de echar una sola gota de aceite. En resumidas cuentas, es más rápido que un horno, consume menos y el resultado es más saludable que con la fritura tradicional. Si buscas buenos resultados sin remordimientos, aquí tienes la solución.

Y para rematar, el panel de control táctil situado en la parte superior no solo es elegante al tener un acabado brillante, sino que nos ofrece un total de 10 programas preconfigurados, con guiño especial a los amantes de la pizza al tener un modo para las que preparemos con una masa fresca y otro para congeladas. Igualmente, es posible personalizar el tiempo y temperatura a nuestro gusto, además de que, si descargamos la app My Moulinex en nuestro smartphone, nos encontraremos con más de 2.000 recetas para darnos ideas en los días con menos inspiración.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.