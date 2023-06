Las mejores recetas de verano para hacer en tu freidora de aire

Ahora que llega el buen tiempo, cada vez se pasa menos tiempo en casa y más en la piscina o en la playa. Por ello, la freidora de aire se convertirá en tu mejor aliada cuando quieras preparar una comida rápida y rica. Además, la air fryer ayuda a cocinar de manera más saludable y a dejar atrás esas comidas pesadas y grasientas que sientan tan mal en verano, sobre todo si tienes que esperar a hacer la digestión para poder volver al agua.

En una freidora de aire puedes cocinar prácticamente de todo. Desde unas patatas asadas o fritas hasta unos huevos fritos, una pizza o piezas de carne. Hay personas incluso que utilizan la air fryer para hacer repostería y con moldes aptos preparan bizcochos o tartas.

Estas son las 15 mejores recetas que podrás hacer este verano en tu air fryer

En una air fryer se pueden elaborar muchas recetas. En este caso, se separarán en aperitivos, platos principales y postres, cinco recetas de cada sección.

Aperitivos

¿Por qué no unas sardinas para comenzar? Aunque muchos piensen que no es posible, lo cierto es que sí se pueden hacer unas sardinas en una freidora de aire y conseguir que queden crujientes. El truco está en no amontonarlas y poner solo aquellas que quepan en la base. Por lo demás, todo es igual, pasarlas por harina previamente y utilizar el spray de aceite de oliva justo antes de que se hagan.

En la freidora de aire también se pueden hacer sardinas fritas La Razón

El hojaldre también es un buen aliado de la freidora de aire. En este caso, otro aperitivo pueden ser unas palmeras de hojaldre de jamón y queso. Tan solo tendrás que montarlas, tal y como harías para llevarlas al horno, pero en este caso podrás probar a hacerlas en la air fryer.

Un aperitivo muy típico andaluz es la berenjena frita con miel y también se puede hacer en una freidora de aire. Lo más importante es quitarles el amargor mediante agua con sal después de haberla cortado en tiras. Después se pasa por harina y directa a la air fryer. Es importante no amontonar muchos bastones de berenjena. Finalmente cuando estén listas se les añade un poco de miel por encima.

Los clásicos mejillones tigre también se pueden hacer en la air fryer. La preparación es la misma que si fueran a ser fritos. La única diferencia es que no necesitan ser congelados previamente dado que no se van a freír. Hay que poner los que quepan en la base de la freidora de aire y utilizar el spray de aceite.

Para acabar con los aperitivos, la última propuesta son unas brochetas de langostinos con verduras. Las brochetas siempre son lo más sencillo de hacer, pues solo hay que cortar las verduras y alternarlas con langostinos en los palos de las brochetas. En este caso si se podrían apilar unas encima de otras.

Platos principales

También se puede realizar una tortilla de patatas en una freidora de aire aunque la presentación no sea la misma que cuando se hace en una sartén. En este caso, habrá que hacer previamente la patata y la cebolla (si se quiere) en el canasto de la air fryer. Una vez listas, se echan al huevo previamente batido y después, toda la mezcla, a un molde adecuado para la freidora.

Chipirones fritos: tan solo hay que lavarlos y pasarlos por harina y sal previamente. Pueden ir todos juntos al cesto de la freidora de aire acompañados de un chorro de aceite. Con la air fryer evitarás que el aceite salte y se manche toda la cocina.

Una lasaña también es posible hacerla en una air fryer. Puede ser de carne o de verduras, como se prefiera. En este caso proponemos una lasaña de espinacas. Previamente habría que cocinar la bechamel y las espinacas aparte y una vez que esté listo tan solo hay que coger un molde adecuado y montar la lasaña con cada una de sus capas. En la freidora de aire se hará de la misma manera que en un horno.

La lasaña también es otro de los platos que se pueden hacer en una freidora de aire La Razón

La freidora de aire es un buen sistema para preparar también carne y pescado. Para la carne, la propuesta es realizar unos medallones de solomillo de pavo. Tan solo se necesitará un huevo para empanarlo y pan rallado crujiente. Con un chorro de aceite se harán a la perfección en la freidora de aire y no necesitarán tanto aceite para freírse como en la manera tradicional.

Para el pescado, proponemos hacer una merluza. De manera muy sencilla quedarán muy jugosa si se hace durante el tiempo justo. Los lomos de merluza se podrán sazonar, por ejemplo con perejil y ajo en polvo, y con u chorro de aceite estarán listos para introducirlos en la freidora de aire.

Postres

Antes hemos dicho que también se pueden hacer postres en una freidora de aire. Por lo que estas son una selección de recetas para poner en práctica este nuevo uso. Churros: esta es la manera más saludable de hacer churros dado que apenas necesitarán aceite. Puedes hacerlos tú mismo o comprarlos ya congelados. Sin embargo, serán más sencillos de hacer si están previamente congelados.

Para hacer un bizcocho en una freidora de aire tan solo necesitarás un molde adecuado. Es el mismo proceso que si se hiciera en el horno, pues hay que hacer previamente la mezcla y después echarla en el molde.

Hace unos años se puso muy de moda la receta de hacer un coulant de chocolate rápido en el microondas y es que ahora también se puede hacer en una air fryer. Tan solo tendrás que verter la mezcla en un recipiente de cristal o de cerámica y en cuestión de minutos estará hecho.

En una air fryer también se pueden hacer numerosos postres La Razón

En una air fryer también se pude hacer un brownie con nueces. La altura quizás sea más baja de lo normal debido a las dimensiones de la freidora pero el sabor será el mismo. Para realizarlo, el proceso es el mismo que en las anteriores recetas: hacer la mezcla previamente y después echarla en un recipiente.

¿Algún amante de la tarta de queso? En tan solo diez minutos de cocción en la freidora de aire podrás tener una tarta de queso hecha. Simplemente hay que precalentarla antes y cuando la mezcla esté lista meterla en la air fryer. Es importante esperar a que enfríe para sacarla del molde, ya que se podría romper.

Estas recetas rápidas sirven para ver la multitud de usos que puede tener una simple freidora de aire. Ya que muchas personas tan solo la usan para hacer algún frito de manera saludable y, en contadas ocasiones, algo de carne. Sin embargo, las recetas que se pueden hacer en ella son infinitas.