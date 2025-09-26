Esta tablet es la opción que convierte lo cotidiano en fácil y, encima, cuesta menos que nunca

Hay momentos en los que lo único que buscas es sencillez. Poder abrir una pantalla grande, deslizar con suavidad y tenerlo todo a mano, sin líos de cables ni accesorios que echar de menos. Las tablets se han convertido en refugios para leer, estudiar, ver una serie antes de dormir o incluso dibujar. Y, si además no tienes que pensar en qué compra a mayores para que funcione al cien por cien, la experiencia cambia por completo.

Eso es lo que propone la Lenovo Tab M11, una tablet ligera, equilibrada y lista para usar desde el primer día, de hecho trae el lápiz incluido para que le puedas sacar el máximo partido. Y, gracias a esta campaña de AliExpress, la podemos comprar rebajada, concretamente por 118 euros. Para conseguirla a este precio hay que utilizar el cupón BSDES04 que nos hará un pequeño descuento extra. Así, nos acabaremos ahorrando 77 euros en su compra ya que, tal y como puedes comprobar en la web de Lenovo, este modelo tiene un precio oficial de 199 euros.

La Lenovo Tab M11 te acompaña en lo que de verdad importa

El corazón de esta tablet está en su pantalla de 11 pulgadas WUXGA. Esto significa que cada página, cada viñeta de cómic o cada capítulo que veas en Netflix se verá con claridad y color. Con sus 90 Hz de refresco la fluidez es real, y pasar de una app a otra se siente ligero, como algo muy natural. Sus cuatro altavoces con sonido Dolby Atmos completan la experiencia, porque ya no necesitarás unos auriculares como los Sony WF-1000XM5 para disfrutar de una película o llenar una habitación con tu música favorita.

Teniendo en cuenta el precio de esta tablet, está claro que no pretende ser un monstruo para juegos exigentes ni una máquina de edición profesional. Pero, en lo que importa, se mueve con agilidad. Viene con un procesador MediaTek Helio G88 y con una combinación de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que son ampliables hasta 1 TB a través de microSD. Y su batería de 7040 mAh es suficiente para un día completo de clases, trabajo ligero o un maratón de series sin tener que preocuparte por el enchufe.

Con poco más de medio kilo de peso, la Tab M11 es cómoda en la mano y fácil de llevar en la mochila. Es la típica tablet que puedes llevar a clase, usar en el sofá o llevar de viaje sin que sume mucho peso a tu equipaje. Ya era atractiva por lo que ofrece, pero ahora que la tenemos 77 euros más barata, se convierte en una de esas compras que parecen hechas para quienes valoran lo funcional por encima de lo superfluo.

