Sony repite la fórmula: cancelar el ruido como nadie y sonar mejor de lo esperado

Cada vez que nos ponemos unos auriculares inalámbricos buscamos lo mismo: que nos aíslen del ruido, que suenen limpios y que sean cómodos de llevar durante horas. Pero la mayoría se quedan cortos en algún punto. Es algo que no ocurre con los Sony WF-1000XM5, unos auriculares que llegan precisamente para eso, para ofrecer un equilibrio que no es fácil de encontrar.

Sony lleva años marcando el camino en auriculares con cancelación de ruido, y con esta quinta generación de su serie más popular vuelve a demostrar que está un paso por delante de la competencia. Este modelo es más pequeño, más cómodo y ofrece un sonido más refinado que puede cambiar la forma en que vives tus trayectos diarios.

No son unos auriculares baratos, no nos vamos a engañar. Tienen un precio oficial de 319 euros, precio que mantienen en El Corte Inglés. En Amazon están rebajados a 249 euros, en la web de Sony a 247 euros. Pero es que en AliExpress los podemos comprar por 161 euros, lo que supone poder ahorrarnos 158 euros respecto al precio oficial de estos auriculares. Además, al enviarlos desde España los tendrás en casa en cuestión de días.

Con los Sony WF-1000XM5 el silencio también importa

Uno de los cambios más importantes que presentan estos auriculares con respecto a generaciones anteriores es el tamaño. Son un 25% más pequeños y un 20% más ligeros que los WF-1000XM4. Esto se traduce en un ajuste más natural en la oreja y en menos presión tras varias horas de uso. Las puntas de espuma viscoelástica hacen un gran trabajo al sellar el canal auditivo, algo clave para que la cancelación de ruido funciona de manera óptica.

Dentro llevan unos drivers de 8,4 mm que han sido rediseñados para conseguir un sonido amplio, con graves profundos pero controlados, medios limpios y agudos que no molestan. No son unos auriculares que busquen impactar con bajos exagerados, sino que tienen un perfil más equilibrado y versátil, ideal para escuchar cualquier tipo de género musical.

La cancelación de ruido activa de estos auriculares es uno de sus puntos más fuertes. Al tener varios micrófonos y un nuevo procesador, los Sony WF-1000XM5 consiguen reducir tanto el ruido constante de motores o ventiladores, como voces y ruidos de media frecuencia. Es verdad que no eliminan absolutamente todo -ningún auricular lo hace-, pero en un tren, en un avión o en una oficina con mucho murmullo la diferencia es abismal. Por supuesto, el modo transparencia también está presente, con la opción de dejar pasar el sonido ambiente de manera natural cuando lo necesites.

La autonomía también está al nivel de lo que se puede esperar. Hablamos de unas 8 horas de uso con ANC activado. Pero si aprovechamos al máximo la energía del estuche podemos hablar de unas 24 horas totales. Además, gracias a su carga rápida, podemos conseguir una hora de reproducción tras solo 5 minutos de carga, que nos puede servir ante un apuro.

Sé perfectamente que tienen un precio elevado, pero gracias a esta oferta se vuelven mucho más asequibles. Por eso, teniendo en cuenta que su cancelación de ruido está entre las mejores del mercado, que el sonido es de muy alta calidad y que el diseño ha mejorado en comodidad con respecto a generaciones anteriores, son unos auriculares que merecen mucho la pena.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.