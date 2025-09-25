Potencia, memoria infinita y una batería que sorprende con sello Xiaomi y un descuento brutal

La mayoría de nosotros no buscamos el móvil más caro del mercado, pero es verdad que tampoco nos conformamos con lo mínimo. Queremos un dispositivo que rinda bien en el día a día, que no se quede corto en juegos o multitarea, que tenga una buena cámara para recordar momentos y que la batería no se agote a mitad de jornada.

Eso es justo lo que propone el POCO X7 Pro, un smartphone que en su configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento se coloca en un punto muy dulce: potencia, memoria de sobra y un precio que no se dispara, especialmente ahora que lo podemos comprar de oferta en AliExpress, donde ha bajado hasta los 253,99 euros. Forma parte de esta campaña en la que podemos encontrar miles de artículos de algunas de las marcas más populares con descuentos realmente interesantes.

Piensa que esta versión tiene un precio oficial de 429,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Ahora mismo en PcComponentes ronda los 300 euros, mientras que en Amazon se queda a 295 euros. Es AliExpress quien nos ofrece un descuento de 176 euros, que es mucho dinero, y además con envío desde España para que lo puedas estrenar en un par de días, y con 90 días para hacer devoluciones gratis, tiempo más que suficiente para decidir si quieres quedarte con él.

POCO X7 Pro: un móvil de gama media que quiere ser mucho más

Que no te engañe el precio que tiene ahora, porque el X7 Pro no se siente como un móvil barato. Tiene un diseño sólido, con protección Gorilla Glass 7i en el frontal y certificación IP68, lo que significa que resiste polvo y agua en situaciones cotidianas. Pesa unos 195 gramos, un poco más de lo habitual en móviles de este tamaño, pero la razón está muy clara: la batería es más grande que la media, y eso añade grosos y peso.

La pantalla es uno de sus mayores atractivos. Se trata de un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. En la práctica, esto significa colores vivos, negros profundos y una fluidez que se nota en cada gesto, desde desplazarte en redes sociales hasta jugar. El brillo pico llega hasta 3200 nits, lo que garantiza visibilidad incluso bajo el sol directo.

En su interior late un MediaTek Dimensity 8400-Ultra, un chip que ofrece un rendimiento excelente tanto en tareas cotidianas como en aquellas más exigentes. Con los 12 GB de RAM y los 512 GB de almacenamiento interno, las apps se abren rápido, la multitarea fluye y tendrás espacio más que suficiente para guardar en él todo lo que quieras.

Y también tiene un conjunto de cámaras pensadas para lo esencial. Monta una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, que es la protagonista, capaz de sacar fotos muy nítidas y con un buen rango dinámico en la mayoría de escenarios. De día responde muy bien, y de noche su OIS le ayuda a mantener la claridad en escenas complicadas. También tiene un ultra gran angular de 8 megapíxeles que cumple en las tomas amplias y una cámara frontal de 20 megapíxeles, más que suficiente para selfies y videollamadas.

Esa batería que nombrábamos antes alcanza los 6000 mAh, de ahí que el POCO X7 Pro sea un móvil que podrás usar sin miedo. Podrás alcanzar los dos días de uso intensivo sin necesidad de cargarlo. Y, cuando llegue el momento, gracias a su carga rápida de 90 W, recuperará toda su energía en poco más de media hora.

Ahora que hemos hablado de todo esto, entenderás que el POCO X7 Pro es mucho más que un móvil de gama media. Su pantalla es espectacular, el rendimiento es fluido y potente, la batería ofrece tranquilidad y ese almacenamiento generoso lo coloca por delante de muchos competidores. Con el descuento que tiene ahora, se convierte en una de las opciones más recomendables.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.