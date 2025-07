Esta televisión LG de nueva gama con pantalla de 65 pulgadas, IA y HDR10 Pro ya tiene su primer gran descuento

Si este verano te estás planteando cambiar de televisión y llevar la de siempre a la casa del pueblo o al apartamento de la playa, esta es una buena oportunidad. Puedes aprovechar para hacerte con un modelo de nueva generación como esta LG 65UA73006LA, que, a pesar de llevar poco tiempo en el mercado, ya está rebajada a su mejor precio hasta la fecha. Igualmente, es ideal para cualquier público que quiera dar el salto a una smart TV más actual.

A pesar de tener un precio recomendado de 639 euros, esta novedosa televisión de LG está disponible en estos momentos con un descuento de casi 60 euros que la deja ya a precio mínimo histórico de 581,01 euros en Amazon. Por lo que, si estabas pensando en estrenar un modelo de nueva gama que sea de LG para asegurarte una buena calidad de imagen, no dejes escapar este chollo. Y como alternativa de compra, en la tienda oficial se está vendiendo sin descuento y en PcComponentes la oferta está igualada.

Compra la nueva televisión LG 65UA73006LA a precio mínimo

La LG 65UA73006LA es una apuesta segura si buscas una televisión de nueva gama que se vea realmente bien. A nivel estético sigue la línea minimalista habitual de LG, pues nos encontramos con un diseño ultrafino y elegante que encaja sin problema en cualquier salón, ya sea colocada de pie sobre un mueble o en la pared. Asimismo, al contar con una gran pantalla de 65 pulgadas, es perfecta para quienes buscan una experiencia más inmersiva sin tener que irse a modelos tope de gama.

En cuanto a calidad de imagen, esta smart TV llega a ofrecernos una resolución 4K UHD, una retroiluminación Direct LED y una tasa de refresco nativa de 60 Hz, que para ver películas o series es más que suficiente. También es compatible con HDR10 Pro, lo que mejora el contraste y da más vida a los colores de cada escena, además de que utiliza una tecnología Dynamic Tone Mapping que se encarga de ajustar en tiempo real el brillo y los colores en más de 2.000 zonas diferentes de la imagen. En resumidas cuentas, es una pantalla que se ve de cine.

Pasando a hablar sobre el sonido, un apartado que juega un papel fundamental, tenemos dos altavoces que en su conjunto suman 20 Wde potencia y soportan un audio envolvente Dolby Digital Plus. Pero por si no fuese suficiente, dispone de otra tecnología AI Sound Pro, la cual es capaz de analizar el contenido que estamos viendo para ajustar automáticamente la configuración del audio. De esta manera, consigue genera la sensación de que se amplían los canales de sonido de forma virtual con ayuda de la inteligencia artificial.

Por otro lado, incorpora un procesador α7 AI Gen8 que nos asegura un mejor rendimiento con respecto a generaciones anteriores, escalar contenido de menor resolución a 4K y ejecuta de manera fluida un sistema operativo webOS 25 propio de la marca, que, si por algo destaca, es por brindarnos una interfaz muy intuitiva y muchos años de actualizaciones. A esto debemos sumarle que viene tanto con Google Cast como con Apple AirPlay para compartir contenido desde nuestros diferentes dispositivos, y se puede controlar sin problemas con los principales asistentes de voz como Alexa o Google Assistant.

Llegados a este punto, nos queda mencionar que incluye un mando de control Magic Remote que, si no lo has probado, funciona como un puntero inalámbrico, lo que hace mucho más cómodo moverse entre menús o apps. Mientras que si hablamos sobre su apartado de conectividad, no le falta de nada, pues dispone de Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, una entrada Ethernet, dos USB-A, tres HDMI y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas para poder usar todo tipo de dispositivos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.