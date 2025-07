La realidad virtual mixta más accesible que nunca con las Meta Quest 3S: están rebajadas a precio mínimo

Con unas gafas de realidad virtual mixta podemos disfrutar de miles de experiencias inmersivas: desde entretenernos con plataformas de streaming o redes sociales como nunca antes, hasta hacer ejercicio sin salir de casa o vivir los videojuegos como si fuéramos los protagonistas. Y si tuviera que recomendarte un modelo para iniciarte en este mundo, sin duda serían las Meta Quest 3S, una de las mejores opciones del mercado en relación calidad-precio, además de que ahora que están rebajadas más que nunca.

Estas gafas de realidad virtual de Meta salieron a la venta hace algo menos de un año por un precio recomendado de 329,99 euros. Igualmente, si te das prisa, en estos momentos puedes aprovechar un descuento de unos 51 euros para conseguirlas por unos ajustados 279 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt o en la propia tienda oficial de la marca.

Compra las gafas de realidad virtual mixta Meta Quest 3S a precio mínimo

Meta Quest 3S Meta

Las Meta Quest 3S son las últimas gafas de realidad mixta que han llegado al mercado por parte de la popular marca creada por Mark Zuckerberg para adentrarnos en el Metaverso, las cuales se presentan como la opción más asequible con respecto al resto de modelos. Y lo más importante es que, aun teniendo algunos recortes para ajustar su presupuesto, nos ofrecen una experiencia inmersiva, fluida y muy disfrutable.

Si empezamos a hablar sobre su diseño, con un simple vistazo podemos apreciar que los sensores se distribuyen de una manera diferente a lo visto anteriormente, y no solo por funcionalidad, sino también para darle un look más moderno, incluso algo futurista. A esto debemos sumarle que vienen con una correa ajustable para fijarlas bien en la cabeza, algo especialmente útil teniendo en cuenta que tienen un peso de 514 gramos. No son las más ligeras del mercado, pero la experiencia de uso sigue siendo cómoda.

Por otro lado, cabe mencionar que disponen de dos pantallas LCD con lentes Fresnel, las cuales nos brindan una resolución de 1832 x 1920 píxeles por ojo y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. ¿Qué significa esto en la práctica? Movimientos mucho más fluidos y una imagen nítida incluso en escenas rápidas. Además, tienen un modo enfoque que se encarga de mezclar el entorno físico con el virtual con tan solo pulsar un botón, algo que te dejará sin palabras cuando lo pruebes por primera vez.

En cuanto a su hardware, traen incorporado un procesador Snapdragon XR2 Gen 2 que nos garantiza una gran potencia para mover cualquier aplicación, juego o multitarea. Y no funciona solo, pues se acompaña de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Así que sí, puedes abrir varias ventanas flotantes o moverte entre aplicaciones sin que nada se ralentice.

La batería suele ser uno de los puntos con mayor margen de mejora en las gafas de realidad virtual, y este modelo es capaz de ofrecernos unas 2,5 horas de autonomía. Asimismo, para completar la experiencia, incluyen un sonido 3D posicional y unos mandos sin aro con retroalimentación háptica que mejora la inmersión. Sin pasar por alto que con su compra recibiremos un código para disfrutar de una prueba gratuita del servicio Meta Horizon+ durante un periodo de 3 meses, donde encontraremos juegos premium y otras experiencias virtuales.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.