Este mini PC barato es ideal para trabajar o usar como centro multimedia y no cuesta ni 140 euros con cupón

En un mundo donde lo más habitual era ver ordenadores de sobremesa o portátiles, en los últimos años los mini PC han aparecido con mucha fuerza como una alternativa perfecta, tanto para ahorrar espacio como para nuestros bolsillos, ya que existen opciones muy asequibles para las tareas del día a día, como este NiPoGi AK1 Plus que está arrasando en ventas, algo que no es de extrañar por lo barato que es.

Este ordenador ultracompacto de la marca NiPoGi no solo es uno de los más vendidos de todo Amazon, sino que también es una de las opciones más económicas y con mejor rendimiento que puedes encontrar en estos momentos. Y es que, a pesar de tener un precio de 169,99 euros, si marcas la casilla de 'aplicar cupón de 30 euros' antes de añadirlo a tu cesta de la compra, podrás llevártelo por un precio final de unos 139,99 euros.

Compra el mini PC NiPoGi AK1 Plus al mejor precio con cupón

NiPoGi AK1 Plus NiPoGi

El NiPoGi AK1 Plus es un mini PC que, aunque a primera puede parecer bastante básico, sorprende por lo que es capaz de ofrecernos. Este modelo en cuestión está pensado para usarlo como centro multimedia en casa o incluso para tareas de oficina, y lo cierto es que rinde bastante bien en ese tipo de escenarios. Ósea que, si buscas un ordenador para usar programas como Word o Excel, navegar por internet, contestar correos o ver contenido multimedia, te recomiendo echarle un ojo.

Una de las cosas que más llama la atención cuando lo tienes en las manos es lo compacto que es. Ocupa poquísimo espacio, ya que tiene unas dimensiones de 13 x 13 x 5,2 cm para que podamos usarlo en cualquier tipo de escritorio sin necesidad de ocupar tanto espacio como con un modelo de sobremesa o portátil. Además, si a esto le sumamos que apenas pesa 390 gramos, podemos llevarlo de un lado a otro sin esfuerzo. Sin pasar por alto que viene con una iluminación que rodea el chasis y es compatible con soportes VESA para colocarlo detrás de algunos monitores con el fin de crear nuestro propio equipo 'All in One' totalmente casero.

En cuanto al rendimiento, cabe mencionar que en su interior lleva instalado un procesador Intel Alder Lake-N95 que se defiende bastante bien hasta en multitarea, algo que también es posible gracias a su memoria RAM de 16 GB y a una unidad de almacenamiento SSD M.2 de 512 GB. Y para rematar, viene con una gráfica integrada Intel UHD 600. Todo esto lo hacen más que suficiente para un uso diario básico y siempre tendremos la posibilidad de mejorarlo, ya que, por ejemplo, ampliar su capacidad es muy fácil.

Otro extra a valorar es que tiene un amplio apartado de conectividad. A pesar del tamaño, dispone de Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 4.3, puerto LAN, cuatro USB-A (para conectar teclado, ratón o lo que necesites), dos HDMI que permiten usar dos pantallas en 4K a 60 fps y hasta una salida de audio jack de 3,5 mm. Eso sí, no trae ningún sistema operativo preinstalado. Pero no te asustes, instalar Windows por tu propia cuenta es bastante más sencillo de lo que puedes llegar a pensar.

