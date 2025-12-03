Monitor 4K barato
Este monitor 4K AOC es el chollo que estabas esperando para jugar a otro nivel sin arruinarte
AOC tiene algunos de los monitores 4K más baratos del mercado, y si buscas un modelo que además de para jugar lo puedas usar para trabajar, te recomendamos el AOC U27G4R, sobre todo ahora que está rebajado 110,40 euros
Uno de los monitores 4K más baratos de AOC vuelve a estar en oferta y su precio no te dejará indiferente. Se trata del AOC U27G4R, y tiene un gran descuento en Amazon y PcComponentes. Si bien es un monitor gaming, por el tipo de panel que tiene también es válido para productividad, ya que tiene una excelente cobertura sRGB, AdobeRGB y DCI-P3 (más del 93 %).
Gracias a esta oferta, el AOC U27G4R ha pasado de costar 379 euros a tan solo 268,60 euros en Amazon y PcComponentes. Si tenemos en cuenta que pocas veces ha estado tan barato y que cuenta con reseñas muy positivas, está claro que es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Dicho esto, es hora echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece.
Un buen monitor 4K para mucho más que jugar
Al precio actual, es difícil encontrar algo mejor ahora mismo. Así que, si estabas pensando en cambiar tu monitor, no lo dudes, porque ofertas como esta suelen durar un suspiro. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo, no todos los días está tan barato.
