Este monitor 4K AOC es el chollo que estabas esperando para jugar a otro nivel sin arruinarte

Uno de los monitores 4K más baratos de AOC vuelve a estar en oferta y su precio no te dejará indiferente. Se trata del AOC U27G4R, y tiene un gran descuento en Amazon y PcComponentes. Si bien es un monitor gaming, por el tipo de panel que tiene también es válido para productividad, ya que tiene una excelente cobertura sRGB, AdobeRGB y DCI-P3 (más del 93 %).

Gracias a esta oferta, el AOC U27G4R ha pasado de costar 379 euros a tan solo 268,60 euros en Amazon y PcComponentes. Si tenemos en cuenta que pocas veces ha estado tan barato y que cuenta con reseñas muy positivas, está claro que es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Dicho esto, es hora echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece.

Un buen monitor 4K para mucho más que jugar

Este monitor permite conectar hasta 3 fuentes de vídeo externas AOC

A nivel de diseño, es un monitor moderno con unos marcos finísimos, y encima el soporte te deja ajustarlo en altura e inclinación para que estés cómodo. Ahora bien, lo mejor de todo es, sin duda, su panel Fast IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD, que es una auténtica pasada. Todo se ve nítido y, gracias al HDR, las imágenes son más realistas.

No todo es diseño y calidad de imagen, también hay que tener en cuenta otras características importantes, como la tasa de refresco y el tiempo de respuesta. Pues bien, aquí tampoco decepciona. Este monitor tiene 1 ms de respuesta (GtG) y una frecuencia de actualización de 160 Hz. Ahora bien, si lo pones en Full HD, se dispara hasta los 320 Hz. ¡Casi nada! Además, también soporta VRR.

Por último, este AOC tampoco te dejará tirado en cuanto a conectividad. Tienes dos puertos HDMI 2.1 que son perfectos si tienes una PS5 o una Xbox Series X|S, un DisplayPort 1.4, un USB tipo B, dos USB 3.2 tipo A y una salida de auriculares.

Al precio actual, es difícil encontrar algo mejor ahora mismo. Así que, si estabas pensando en cambiar tu monitor, no lo dudes, porque ofertas como esta suelen durar un suspiro. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo, no todos los días está tan barato.

