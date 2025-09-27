Este móvil compacto de Apple ya merecía la pena antes del iPhone 17 y ahora está mucho más barato

Es un hecho que cada vez que Apple lanza nuevos teléfonos, los modelos de la generación anterior bajan de precio. Y sí, son muchas las personas que aprovechan estos momentos para hacerse con un modelo más reciente que el que ya tienen, una jugada muy inteligente que recomendamos siempre y cuando no te importe renunciar a las últimas novedades. Así que, si te interesa, ahora el precio del iPhone 15 ha caído aún más en picado gracias a un nuevo descuento.

En estos momentos, este teléfono de Apple tiene un precio recomendado de 709 euros. Pero la buena noticia es que podemos conseguirlo incluso algo más barato, pues tiene un descuento de 40 euros más que lo deja por unos 669 euros en Amazon. Y si te preguntas si realmente merece la pena en pleno 2025, a continuación vamos a repasar sus principales características. Pero ya te adelanto que sí, puesto que todavía le quedan muchos años de uso útil por delante.

Compra el iPhone 15 mucho más barato en Amazon

Si el iPhone 15 ya era una opción recomendable incluso después del lanzamiento del iPhone 16, con la llegada de los nuevos modelos de Apple la situación no ha cambiado. Ya sabemos que su mayor desventaja es no ser compatible con Apple Intelligence, pero, si eso no te importa, sigue siendo una excelente elección y ya se puede actualizar al nuevo sistema operativos iOS 26.

A nivel de rendimiento sigue siendo impecable y esto se debe a que en su interior lleva instalado un chip A16 Bionic, el cual funciona en su versión más básica junto a 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Y créeme, con esta configuración sigue estando a la altura de cualquier tarea exigente o juego móvil.

Y en cuanto a fotografía, que es siempre uno de los grandes reclamos de los teléfnos de Apple, nos encontramos con una doble cámara trasera compuesta por un sensor principal de 48 MP y un gran angular de 12 MP para hacer fotos con un alto nivel de detalle o grabar vídeos en 4K a 30 fps. Mientras no busques un modelo con un zoom sobresaliente, cumple más que de sobra. Mientras que para redes sociales o selfies esporádicos equipa una cámara frontal de 12 MP.

Tampoco podemos dejar de lado que se trata de un terminal bastante compacto, ya que tenemos una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que para contenido multimedia está genial. Esta llega a brindarnos una resolución 2.796 x 1.290 px, brillo máximo de 2.000 nits, aunque su tasa de refresco se queda en 60 Hz. Tampoco falta la tecnología True Tone, además de que es compatible con HDR y viene con la isla dinámica, una función que en los iPhone 14 solo estaba disponible en los modelos 'Pro'.

Por último, cabe mencionar que dispone de una batería de 3.877 mAhque aguanta un día completo de uso sin problemas, algo que puede ir variando con el paso del tiempo, y admite una carga rápida de 20 W. No es su apartado más fuerte, pero para un uso básico a diario aguanta el ritmo sin problemas. Y de su diseño no hay mucho más que decir a estas alturas. Cuenta con un cuerpo de aluminio, una trasera de cristal tintado y certificación IP68 que lo hace resistente al agua.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.