Este es el móvil que me compraría su buscase el mejor rendimiento por menos de 400 euros

La familia GT de realme siempre se ha posicionado como esa opción que busca ofrecer un rendimiento de gama alta a precios más ajustados. Con el realme GT 7T, no han hecho más que elevar esta propuesta al diseñar un móvil con una enorme batería, pantalla fluida, un procesador potente y un almacenamiento tan generoso que se acerca más al de un portátil que al de un teléfono.

El resultado es un dispositivo pensado para usuarios que lo quieren todo sin tener que pensar en el cargador. Puede que no tenga todos los lujos de un flagship premium, pero sí reúne lo esencial para competir de tú a tú con modelos más caros, especialmente ahora que está de oferta en AliExpress. Y es que, aunque esta versión tiene un precio oficial de 699,99 euros, nosotros la podemos comprar por 398 euros. Con envío gratis desde España y con la devolución gratis en caso de que cambiemos de idea.

Piensa que este móvil cuesta ahora 549 euros en MediaMarkt, o que está disponible en Amazon a 499 euros. Esto hace que la oferta de AliExpress sea todavía más llamativa porque nos permite ahorrarnos 300 euros respecto al precio oficial de este móvil. Vamos, que con lo que te ahorras te puedes comprar esta tablet Xiaomi de la que te hablé ayer y aun te sobraría para disfrutar de una cenita a nuestra salud.

realme GT 7T: potencia, batería y un diseño que sorprende

A simple vista, el GT 7T ya se presenta como un móvil robusto. Tiene un tamaño generoso que se explica por su enorme batería, pero aun así realme ha logrado dotarlo de un diseño equilibrado que no resulta incómodo en la mano. Digamos que transmite una sensación premium sin exagerar el peso. Además, tiene certificación IP68/69, lo que garantiza resistencia al polvo y a inmersiones accidentales. Es un teléfono resistente y capaz de dar más seguridad que muchos más caros.

Uno de sus grandes atractivos está en su panel AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1,5K. A estas cifras todavía podemos sumar una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz y un increíble pico de brillo de 6000 nits que te permitirán disfrutar de esta pantalla en cualquier situación de iluminación. Con estas especificaciones, la suavidad de desplazamiento y la fidelidad de color hacen que ver series, jugar o leer en él sea una delicia.

En su interior late un MediaTek Dimensity 8400-Max, un procesador que asegura potencia de sobra incluso ante juegos exigentes, ante una multitarea con muchas apps abiertas o edición ligera de vídeo o fotografía. Esta es la versión más potente y viene con 12 GB de RAM y con 512 GB de almacenamiento interno. Podrás almacenar tantas fotos y vídeos como quieras y tener siempre espacio suficiente.

Si hay algo que define a este GT 7T es su batería de 7000 mAh, una cifra de récord. En un mercado donde lo más habitual sigue rondando los 5000 mAh, realme ha querido marcar la diferencia ofreciendo una autonomía que pueda superar los dos días de uso con facilidad. Y no solo es grande, también es rápida de cargar. Gracias a su tecnología SuperVOOC de 120 W, puede recuperar la mitad de la batería en unos 15 minutos y alcanzar el 100% en menos de 40. Este equilibrio entre capacidad y velocidad de carga lo hace destacar frente a otros rivales directos.

Y en el apartado fotográfico tampoco se queda atrás. Lo lidera un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, y que está acompañado por un ultra gran angular de 8 megapíxeles que también funciona como macro. En buenas condiciones de luz, conseguirás fotos nítidas y vídeos estables. Y con su cámara frontal de 20 megapíxeles te verás bien guapo en tus próximos selfies.

Seguramente el realme GT 7T no busque ser el más premium ni el móvil con mejor cámara del mercado, pero sí es uno de los móviles más completos y equilibrados en relación calidad-precio, especialmente ahora que está de oferta. Su batería lo convierte en un modelo único en su segmento, y sus especificaciones de rendimiento y almacenamiento nos aseguran que seguirá siendo fluido y capaz durante muchos años.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.