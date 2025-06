Este portátil es perfecto para estudiantes, permite instalar aplicaciones de Android y cuesta menos de 210 euros

Muchas veces no tenemos en cuenta los Chromebooks a la hora de comprar un portátil, y la verdad es que son equipos que están bastante bien, además de haber modelos muy económicos. Si sueles usar Google Docs y los servicios de Google, hacer videollamadas y otras tareas que no sean exigentes, entonces uno de estos portátiles es suficiente. También están los Chromebooks Plus, que son más caros, pero mucho más potentes. No obstante, hoy hablaremos del Acer Chromebook 314 CBOA314-1H-C5CQ, que tiene un 36 % de descuento en Amazon.

Antes de echar un vistazo a las características de este portátil, hablemos del precio. El Acer Chromebook 314 CBOA314-1H-C5CQ cuesta 329 euros cuando no está en oferta, pero en el momento de escribir ir estas líneas está disponible por 209 euros en Amazon. Como puedes ver, es un auténtico chollazo que no puedes dejar pasar, aunque no sea el mínimo histórico. Ahora bien, ¿merece la pena? Si tenemos en cuenta que tiene reseñas positivas, una nota media de 4,2 estrellas sobre 5 y que el mes pasado se vendieron más de 300 unidades, no hace falta decir que es un acierto.

Ahorra 120 euros comprando el Acer Chromebook 314 CBOA314-1H-C5CQ en Amazon

Este portátil lleva ChromeOS Acer

Los Chromebooks suelen tener unas especificaciones técnicas muy modestas, pero hay que tener en cuenta que llevan ChromeOS, un sistema operativo mucho menos exigente que Windows 11, por lo que no hace falta tanta memoria RAM ni un procesador de última generación para que todo se mueva de forma rápida y fluida. Este portátil tiene una pantalla Full HD de 14 pulgadas (1.920 por 1.080 píxeles), 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, un procesador Intel Celeron N4500 y una tarjeta gráfica integrada Intel Graphics.

Esta configuración ofrece un buen rendimiento a la hora de ver páginas web, vídeo en streaming, editar documentos, jugar en la nube vía GeForce NOW y mucho más. Por cierto, cabe mencionar que incluye 3 meses sin coste a Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en Google Drive. Si no has probado la IA de Google, te sorprenderá por lo bien que funciona. Además, es muy útil.

A nivel de conectividad, no esperes muchos puertos, aquí podríamos decir que es un equipo muy básico. Tiene x1 USB tipo C, x1 USB 3.2 Gen1, x1 conector de 3,5 milímetros para auriculares, x1 lector para tarjetas microSD, Bluetooth y Wi-Fi, Que se pueda ampliar la capacidad de almacenamiento nunca está de más. Por último, decir que ofrece acceso a Google Play, por lo que es posible instalar aplicaciones de Android.

Aprovecha que el Acer Chromebook 314 CBOA314-1H-C5CQ se puede conseguir por menos de 210 euros y no lo dejes escapar. Es uno de los Chromebooks más baratos que puedes comprar ahora mismo, aunque esto puede cambiar en cualquier momento ya que esta oferta es por tiempo limitado.

