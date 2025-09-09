Hasta el ruido del metro desaparece con estos auriculares Sony que están de oferta

Las ciudades no paran de hacer ruido. Motores, obras, conversaciones, timbres... Incluso en casa, el ruido nunca desaparece del todo. Y, si bien muchos auriculares prometen reducir ese caos, pocos consiguen crear una auténtica burbuja personal de silencio, algo que sí consiguen los Sony WH-1000XM5, unos auriculares que han logrado convertirse en un referente. No solo cancelan el ruido, los sustituyen por una experiencia sonora cálida, inmersiva y placentera.

Este modelo llegó al mercado para tomar el relevo de los aclamados XM4, pero supusieron un rediseño profundo respecto a ellos. Ahora ofrecen un ajuste más ligero y cómodo, tienen un chip más potente para mejorar la cancelación de ruido y un sonido que mejorará cualquier género musical. Es una de las mejores opciones en el terreno de los auriculares premium, incluso frente a rivales más nuevos.

Y, aunque este modelo tiene un precio oficial de 299 euros, que es el que marcan en la web de Sony, nosotros los podemos comprar rebajados gracias a esta oferta de AliExpress que los deja en 219,99 euros. Son 80 euros de descuento en unos de los auriculares más buscados del mercado actual. Nos los envían desde Francia, para no tener complicaciones con aduanas ni nada parecido, y con envío y devolución gratis para darnos un extra de tranquilidad.

Sony WH-1000XM5: cuando el silencio se convierte en lujo

La diferencia con generaciones anteriores se percibe nada más sacarlos de la caja, y es que los XM5 apuestan por un diseño más estilizado, con una diadema fina y una almohadillas más grandes y mullidas, pensadas para envolver la oreja sin presionarla. El resultado es un ajuste cómodo que no incomoda ni tras horas de uso. Apenas pesan 250 gramos, así que son bastante ligeros, y lo cierto es que consiguen que te olvides de que los llevas puestos.

Sony ha liderado durante años la tecnología de la cancelación activa de ruido, y en los XM5 ha alcanzado un nivel difícil de superar. Gracias a su nuevo procesador y a un conjunto de 8 micrófonos que están cuidadosamente distribuidos, son capaces de analizar el entorno en tiempo real y neutralizar el ruido externo con una precisión sorprendente. Como resultado, el ruido exterior desaparece casi por completo. Hablamos de ruido de motores, murmullo en oficinas, ventiladores, conversaciones lejanas... No es un silencio artificial.

Pero nada de esto tendría sentido si los Sony WH-1000XM5 no ofreciesen un sonido a la altura. Por supuesto, ofrecen un perfil sonoro equilibrado y cálido, con unos graves profundos, medios claros y agudos definidos. Los instrumentos se distinguen con nitidez, las voces suenan cercanas y la escena sonora es lo bastante amplia como para conseguir que te sientas dentro de un concierto. Además, desde su app, disponible para iOS y para Android, puedes personalizar el ecualizador a tu gusto.

Otro de los puntos más valorados de estos auriculares es su autonomía. Hablamos de hasta 30 horas de reproducción con la ANC activada, así que podrás utilizarlos durante días sin preocuparte por cargarlos. Y, cuando tengas que enchufarlos, gracias a su carga rápida comprobarás como, tras solo 3 minutos enchufados, te devuelven 3 horas de música.

Más allá de su sonido y de su silencio, estos XM5 están llenos de pequeños detalles que marcan la diferencia. Me refiero a funciones como Speak to Chat, que detecta cuando empiezas a hablar y pausar automáticamente la música, su Adaptive Sound Control, que aprende de tus rutinas y ajusta el nivel de cancelación de ruido para adaptarse a ellas, o el control táctil para que, con un simple gesto, puedas subir el volumen, cambiar de canción o atender una llamada.

Es verdad que no son unos auriculares baratos, pero también que están hechos para durar y para marcar la diferencia con respecto a otros auriculares premium del mercado. No es casualidad que sena unas de las mayores referencias en el terreno de los auriculares de gama alta, por eso hay que aprovechar ofertas como la de hoy, que nos permiten ahorrarnos un buen pellizco desde su precio recomendado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.