Este Samsung Galaxy no está nada mal si buscas un móvil barato, y si aprovechas esta oferta será tuyo por menos de 90 euros

Samsung es uno de los principales fabricantes que más móviles vende a nivel mundial y aquí tiene mucho que ver la calidad de sus productos, además de lanzar dispositivos para todo tipo de usuarios y bolsillos. Pues bien, si buscas un smartphone que sea bueno y muy barato, tienes que echar un vistazo al Samsung Galaxy A06 4G, que vuelve a tener un 22 % de descuento y un precio increíble.

Móviles Android por menos de 90 euros hay muchos, pero si quieres ir lo seguro, el Samsung Galaxy A06 4G es una opción muy interesante. Este smartphone tiene un precio recomendado de 115 euros, pero lo puedes conseguir por 89,90 euros en Amazon. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles pero esto puede cambiar en cualquier momento. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece este smartphone.

Llévate el Samsung Galaxy A06 4G por 89,80 euros en Amazon

Si tu móvil tiene muchos años y ha llegado la hora de cambiarlo, no hace falta que gastes una fortuna en uno nuevo, siempre y cuando no seas un usuario muy exigente y busques un terminal de gama alta. Si no es tu caso y lo que buscas un smartphone que sea lo más barato posible, pero que ofrezca un buen rendimiento y tenga una gran pantalla, entonces el Samsung Galaxy A06 4G es una apuesta segura.

El Samsung Galaxy A06 4G tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con una resolución nativa de 1.600 por 720 píxeles. Que no sea Full HD+ no quiere decir que la calidad de imagen sea mala y que falte nitidez. Es más, si finalmente compras este móvil te sorprenderá por su calidad de imagen. En términos de potencia, gracias al procesador MediaTek Helio G85 podemos decir que ofrece un buen rendimiento a la hora de mover el sistema operativo y las aplicaciones. Acompañando al procesador encontramos 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Esto último se puede ampliar con una tarjeta microSD.

Al estar hablando de un móvil de gama baja no esperes un un excepcional apartado fotográfico, aquí podríamos decir que cumple, sin más. En la parte trasera hay un sistema de dos cámaras, siendo la principal de 50 megapíxeles y la secundaria de 2 megapíxeles. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 1080p a 60 fotogramas por segundo. Para selfies y videollamadas cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles. Para finalizar, decir que lleva una batería de 5.000 mAh y admite carga rápida de 25 vatios.

Aunque el Samsung Galaxy A06 4G no sea un móvil muy conocido, esto no quiere decir que no merezca la pena comprarlo. De hecho, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que la mayoría están encantados con este smartphone del fabricante coreano. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.