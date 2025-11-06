Este televisor OLED LG de 77 pulgadas está 1.900 más barato y tiene precio increíble

Si alguna vez has soñado con transformar tu salón en una auténtica sala de cine sin dejar temblando tu cuenta bancaria, esta es tu oportunidad. La LG OLED77B56LA no solo es una Smart TV 4K UHD de gran tamaño con sus imponentes 77 pulgadas, sino que al tener un panel OLED ofrece negros puros y un nivel de contraste muy alto. Además, por sus características, es perfecta tanto para cinéfilos como para los jugadores más exigentes.

Lo más sorprendente de todo es su precio actual: 1.399 euros en Amazon. Cabe mencionar que nunca antes ha estado tan barata, y teniendo en cuenta que su precio recomendado es de 3.299 euros, el ahorro de 1.900 euros es sencillamente espectacular. Es una de esas oportunidades que rara vez se repiten, así que te recomendamos que no dejes escapar este chollo.

Hazte con el LG OLED77B56LA al mejor precio en Amazon

Esta Smart TV tiene funciones de IA LG

En en interior del LG OLED77B56LA está el procesador inteligente α8 AI Processor 4K Gen2, que además de ser potente, optimiza automáticamente la imagen y el sonido en tiempo real con el fin de ofrecer la mejor calidad posible. A esto hay que sumar una tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision y Dolby Atmos, así como compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium. Como puedes ver, no le falta de nada.

El sistema operativo webOS es otro de sus puntos fuertes. No solo permite acceder a plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, sino también jugar en la nube a través de GeForce NOW. En cuanto a conectividad, tiene cuatro puertos HDMI, una ranura CI, dos USB 2.0, una salida digital óptica de audio, una entrada Ethernet, dos entradas RF, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6.

LG suele ser sinónimo de calidad, de ahí que sea uno de los fabricantes que más televisores vende a nivel mundial. Dicho esto, si quieres disfrutar como nunca antes de tus series y películas favoritas, aprovecha esta oferta y llévate el LG OLED77B56LA por 1.399 euros, no te arrepentirás.

