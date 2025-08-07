Estos auriculares de oferta te aíslan del mundo y suenan como si estuvieras dentro de la música

Hay momentos en los que no basta con subir el volumen, también necesitamos bajar el ruido. Me refiero a silenciar el entorno, evitar las distracciones y poder olvidarse de la tensión de una jornada de trabajo larga. Y, para eso, no vale cualquier cosa con altavoces. Hace falta algo que entregue sonido con intensión, que aísle con suavidad y que resulte especialmente cómodo cuando lo utilicemos.

Algo como estos auriculares Bose QuietComfort SC que podríamos catalogar dentro -o al menos muy cerca- del universo de audio premium. No solo han sido diseñados para sonar bien, también para crear un entorno sonoro propio, portátil y cómodo. Un espacio en el que todo se escucha mejor.

Este modelo tiene un precio recomendado de 259 euros. Ahora tanto en Amazon como en PcComponentes lo tienen rebajado a 199 euros, pero solo en AliExpress lo puedes comprar por 141,99 euros, y eso significa poder ahorrarnos 117 euros en su compra. Los envían desde España, así que aun estás a tiempo de recibirlos esta misma semana, y tienen envío y devolución gratis, que siempre es una tranquilidad a la hora de comprar a través de internet.

Bose QuietComfort SC y el ejemplo de la personalización

Es verdad que la propuesta estética de este modelo sigue la línea que ha hecho reconocible a la marca. De ahí que tenga unos acabados suaves, unas formas limpias y un perfil elegante que busca siempre maximizar el confort. Las copas están acolchadas para ofrecer un ajuste circumaural que envuelva completamente las orejas, sin ejercer presión, y la diadema está reforzada para mantener esa comodidad incluso tras sesiones largas de uso.

Por si no lo sabías, te diré que Bose es sinónimo de cancelación activa de ruido, y estos QuietComfort lo demuestran. Incorporan un sistema que bloquea de forma efectiva los ruidos constantes y variables del ambiente, desde el murmullo de un tres hasta conversaciones cercanas en la oficina. A través, a través de la app Bose Music, disponible tanto para iOS como para Android, podrás elegir entre los modos de cancelación, desde un silencio prácticamente total hasta modos personalizados que te permitirán estar atento a lo que ocurra a tu alrededor.

En términos de sonido, los QuietComfort SC siguen fieles al perfil de Bose. Ofrecen un sonido equilibrado, detallado y cálido. Los graves tienen cuerpo sin llegar a ser invasivos, los medios están bien definidos y los agudos ofrecen calidad pero sin llegar a la estridencia. Como resultado, tendremos una experiencia envolvente, perfecta no solo para escuchar música, también series, podcast o llamadas. Y a través de la misma app podrás ajustar la ecualización con controles independientes que te permitirán personalizar el sonido a tu gusto, porque no a todos nos gustan los graves igual de potentes.

La autonomía de estos auriculares Bose también está a la altura ya que ofrecen hasta 24 horas de reproducción continua con la ANC activada. Debería ser más que suficiente para brindarte varios días de uso intensivo. Y, cuando los encuentres sin batería, tras solo 15 minutos de carga tendrás 2 horas y media de música. Todo bien en estos auriculares que buscar ser de los más fiables del mercado y que ahora podemos comprar muy por debajo de su precio oficial.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.