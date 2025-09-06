Estos auriculares Sennheiser, que tienen un precio increíble, se convertirán en el compañero perfecto para tu día a día

Cuando se habla de auriculares, Sennheiser es un marca muy conocida por la buena calidad de sus productos, y los ACCENTUM Open no iban a ser menos. Estos auriculares inalámbricos son perfectos para aquellos que buscan una excelente calidad de audio y un diseño ergonómico que asegure comodidad incluso tras largas horas de uso. Además, su tecnología acústica, afinada por los especialistas de la marca, ofrece un audio claro y profundo que se integra de manera natural con el entorno.

Hablemos del precio. Los Sennheiser ACCENTUM Open cuestan 89,90 euros cuando no están el oferta, pero en el momento de escribir estas líneas se conseguir por solo 64,99 euros en Amazon y MediaMarkt. Cabe destacar que nunca antes han estado tan baratos, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar escapar. A la hora de comprarlos puedes elegir entre dos colores: negro y crema.

Hazte con los Sennheiser ACCENTUM Open por 64,99 euros

Volviendo al tema del diseño, tienen una patilla ergonómica que marca la diferencia frente a los modelos intraurales tradicionales. Olvídate de la presión y cualquier molestia después de muchas horas de uso: los Sennheiser ACCENTUM Open están pensados para acompañarte durante el día, permitiéndote disfrutar de tu música estés donde estés. Esto los convierte en una opción ideal bajo cualquier escenario.

Por otro lado, estos auriculares también incorporan funciones inteligentes que facilitan el día a día. La pausa automática, los controles táctiles intuitivos y la resistencia a salpicaduras con certificación IPX4 garantizan una buena experiencia. Tampoco podía faltar el emparejamiento multipunto, un modo de uso con un solo auricular y llamadas nítidas. Su autonomía tampoco decepciona: hasta 6,5 horas con una sola carga y hasta 28 horas gracias al estuche.

En definitiva, por menos de 65 euros te llevas unos auriculares con la calidad sonora de Sennheiser, un diseño pensado para la comodidad y una serie de funciones que normalmente se encuentran en auriculares más caros. Así pues, si buscas unos auriculares versátiles, cómodos y con un sonido excepcional, los Sennheiser ACCENTUM Open son una compra que merece la pena.

