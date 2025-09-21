Exclusivo en Amazon: este disco duro Seagate de 5 TB es un éxito en ventas y tiene un precio imbatible

Si bien un SSD es mucho más rápido que un disco duro mecánico, también es mucho más caro si tenemos en cuenta la relación capacidad-precio. Por lo tanto, si necesitas mucho espacio de almacenamiento y no quieres dejar tu bolsillo temblando, un HDD sigue siendo la mejor opción. Aquí entra en juego el Seagate Portable Drive de 5 TB, una opción que no deberías pasar por alto.

Este disco duro externo está disponible en Amazon por 124,75 euros, lo que supone un ahorro considerable, hay que tener en cuenta que tiene un recomendado de 189,99 euros. En otras palabras, te llevas a casa 5 TB de capacidad por 65,24 euros menos. Es un precio irresistible para un HDD con más de 275.000 valoraciones y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

La solución perfecta para hacer copias de seguridad de tus vídeos, fotos, documentos y más

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

El Seagate Portable Drive es plug and play, por lo que basta con conectarlo mediante USB a tu ordenador para que sea reconocido automáticamente. Además, su diseño portátil y ligero lo convierte en un compañero ideal para llevar tus archivos a cualquier parte. A esto hay que sumar que cuenta con dos años del servicio Rescue Data Recovery, que te ofrece tranquilidad extra en caso de pérdida de datos.

Pero lo que realmente hace atractivo a este Seagate Portable Drive es su versatilidad. Aunque está diseñado para funcionar perfectamente con Windows y macOS, también es compatible con otros sistemas operativos y puede utilizarse en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. Esto significa que no solo podrás almacenar tus archivos personales, sino también ampliar el espacio de tus consolas para instalar más juegos sin preocuparte por el espacio interno.

En definitiva, se trata de un disco duro de gran capacidad y compatibilidad multiplataforma que destaca por su facilidad de uso, todo ello respaldado por una marca líder. Y con esta oferta en Amazon, es difícil encontrar una opción mejor para quienes necesitan mucho espacio para guardar sus archivos, juegos y documentos importantes.

