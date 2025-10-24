Si te gusta el café, esta cafetera superautomática prepara tazas deliciosas por menos de 150 euros

Al igual que con el frío apetece tomarse un chocolate caliente con churros, los cafeteros de verdad no pueden empezar el día sin una buena taza de café. Si eres de este grupo de personas y llevas tiempo pensando en comprar una cafetera superautomática para obtener unos resultados más profesionales con tan solo pulsar un botón, déjame decirte que he encontrado el chollo perfecto para ti.

Se trata de esta Cecotec Cremmaet Compact, un modelo que ya de por sí merece la pena, pero que con su actual descuento resulta todavía más irresistible. ¿Vas a dejar escapar la oportunidad?

Esta cafetera de la marca española Cecotec, que si por algo se caracteriza es por ofrecer una gran relación calidad-precio, tiene un precio recomendado de 199 euros. O mejor dicho, tenía, porque ahora está disponible con un descuento de 60 euros que nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por apenas unos 139 euros en Amazon. Aprovechando este chollo, no hay dudas de que tu café mañanero te sabrá mucho mejor.

Compra la cafetera superautomática Cecotec Cremmaet Compact al mejor precio

Cecotec Cremmaet Compact Cecotec

La Cecotec Cremmaet Compact es una cafetera superautomática que, sin necesidad de gastar demasiado, nos da la posibilidad de disfrutar más de cualquier café de especialidad, de forma rápida y sencilla. Además, es una opción muy a tener en cuenta para pisos pequeños u ocupar el menor espacio posible en nuestra cocina, ya que con tantos dispositivos a veces no sabemos donde encontrar un hueco. Y esto se debe a que tiene un diseño ultracompacto y muy moderno para enamorarnos a simple vista.

Otro de los puntos positivos de esta cafetera es su facilitad de uso. Y es que en la parte superior del frontal tenemos un panel de control táctil con unos botones que se iluminan tras encenderla, los cuales nos permiten ajustar la intensidad, la cantidad de cada taza y seleccionar el tipo de café que queremos. En otras palabras, no importa que un día te levantes con el tiempo justo, con un par de toques puedes aprovechar para seguir preparándote mientras la cafetera te prepara un espresso o americano delicioso en apenas unos segundos.

Es importante mencionar que la gran diferencia con otro popular modelo de la marca como lo es la Cecotec Cremmaet Compact Steam es que no incluye un vaporizador de leche para hacer capuchinos con una cremosa espuma, pero eso no quita que podamos añadir por nuestra cuenta la cantidad de leche que queramos para hacer un cortado o un café con leche de toda la vida. Pero lo que sí incluye un depósito hermético para añadir 150 gramos de café en grano y un molinillo cónico con 5 niveles de molienda para experimentar con el fin de encontrar el sabor que más nos guste.

También hay que destacar que incluye un depósito de agua con una capacidad de 1,1 litros para no tener que estar rellenándolo constantemente y, gracias a su sistema Thermoblock, es capaz de calentar la cantidad necesaria para cada café de manera instantánea. Todo sin pasar por alto que alcanza una presión de 19 bares, se apaga automáticamente tras un periodo de inactividad para ahorrar energía y su programa de limpieza automática es ideal para dejar cada conducto impoluto como el primer día.

