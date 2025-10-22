De 799 euros a 299 euros este Roomba que aspira, friega y hasta recoge la mopa si detecta una alfombra

Casi todo el mundo conoce iRobot, la marca que popularizó los robots aspiradores bajo el nombre Roomba. Y aunque a día de hoy sigue siendo referencia, tiene mucha competencia por la aparición modelos más económicos de otras marcas. Pero de vez en cuando aparecen chollos como este iRobot Roomba Combo j7, un modelo completísimo que se adapta a cualquier hogar y ahora tiene un descuento brutal.

Este robot aspirador de la popular marca iRobot salió a la venta hace ya un tiempo un precio recomendado de 799 euros que hoy podemos dejar completamente en el olvido, pues está disponible con un descuentazo total de 500 euros que nos permite llevárnoslo por tan solo unos 299 euros en Amazon, siendo este su precio más bajo hasta la fecha. Eso sí, al ser una oferta flash, lo recomendable es hacerte con él cuanto antes, porque pronto volverá a subir de precio.

Compra el iRobot Roomba Combo j7 a precio mínimo histórico

iRobot Roomba Combo j7 iRobot

El iRobot Roomba Combo j7 es un robot de limpieza 2 en 1 que se encarga aspirar y fregar al mismo tiempo, aunque con una diferencia clave con respecto a la gran mayoría de modelos. Y es que, cuando detecta alfombras, es capaz de elevar automáticamente el paño de microfibra que utiliza para sacar brillo al suelo gracias a un sistema retráctil, evitando así que se mojen o ensucien. Por lo que, si eres de esas personas que usa alfombras tanto en el salón como en las habitaciones, es una opción perfecta para ti.

Al ponerlo en marcha por primera vez, mapea cada zona y rincón de nuestro hogar con gran exactitud para posteriormente crear un mapa visible desde la aplicación móvil. Pero lo novedoso viene después, ya que dispone de un sistema de navegación PrecisionVision que, con la ayuda de todos los sensores que incorpora, reconoce obstáculos como zapatos, calcetines, cables, juguetes o incluso a nuestras mascotas con el fin de evitar choques o atascos.

Es verdad que el Roomba Combo j7 no destaca por potencia de succión altísima, pero sí nos demuestra una eficiencia sobresaliente. Esto se debe a que incluye un cepillo lateral para llegar a bordes o esquinas y un sistema de doble rodillo de goma multisuperficie, además de que tiene la potencia suficiente para eliminar desde el polvo más fino hasta la suciedad más visible. Sin pasar por alto que cuenta con una tecnología Dirt Detect, la cual localiza las áreas más sucias de cada habitación y aumenta la intensidad de limpieza en ellas.

Por otro lado, cabe mencionar que funciona con el sistema operativo iRobot OS, que a lo largo de este tiempo ha ido recibiendo actualizaciones periódicas para añadir nuevas funciones y mejorar su rendimiento. Mientras que si nos centramos en su uso, desde la app iRobot Home podemos personalizar la limpieza por habitaciones, ajustar la potencia de aspirado o el nivel de agua para el fregado y decidir si queremos que haga una o dos pasadas.

También es compatible con Alexa y Google Assistant para controlarlo por voz de una manera más inteligente que con otros robots, pues basta con decirle que limpie debajo de la mesa del salón para que lo haga. Y para rematar, tiene una batería de 2.210 mAh que llega a proporcionarnos una limpieza de entre 75 y 120 minutos por cada carga, tiempo más que suficiente para una limpieza muy completa.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.