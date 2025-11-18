Se hunde el precio del móvil más atrevido de 2025: este 'flagship' de Nothing destaca por su diseño y potencia

Para destacar actualmente en el mercado de los smartphones no solo hace falta un buen rendimiento, sino también tener un buen diseño. Y eso mismo es lo que lleva haciendo Nothing desde el lanzamiento de su primer terminal, aunque este año ha subido la apuesta para hacerse un hueco en la gama más premium con el Nothing Phone (3), un modelo muy interesante por varios motivos y que ahora está a precio de reacondicionado.

Este espectacular móvil de la marca Nothing salió a la venta por un precio recomendado de 799 euros, pero ahora que tiene un descuento total de 240 euros merece más la pena que nunca, ya que se ha quedado por unos ajustados 559 euros en Amazon gracias a una oferta anticipada al Black Friday. Así que te recomiendo darte prisa y no dejar pasar la oportunidad para hacerte con este móvil lleno de personalidad.

Compra el teléfono Nothing Phone (3) más barato que nunca

Está muy bien que los teléfonos tengan personalidad y para mantenerla repitan la misma fórmula, pero los cambios, sobre todo cuando son a mejor, nunca están de más. Y esto es justo lo que ha pasado con el Nothing Phone (3), el primer lanzamiento de la marca dentro de la gama alta, el cual han bautizado como su primer 'flagship'.

La renovación es total hasta en su diseño, que sigue siendo uno de los principales reclamos al ser tan llamativo y diferente al resto. Cuenta con una construcción mucho más premium, ya que deja atrás el plástico para apostar por unos bordes metálicos laminados, una trasera de cristal que es resistente hasta a los arañazos al tener una protección Gorilla Glass Victus y certificación IP68.

A esto debemos sumarle que sustituye la interfaz Glyph a la que ya estábamos acostumbrados por la nueva Glyph Matrix, una micro pantalla LED circular situada en la trasera para ofrecernos notificaciones visuales y que se complementa con un botón táctil para acceder a funciones de manera rápida o disfrutar de juegos como el clásico piedra, papel o tijera, entre otras cosas.

Por otro lado, nos encontramos con una maravillosa pantalla AMOLED flexible de 6,67 pulgadas que es nos brinda una resolución 1,5K, una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 1.600 nits y compatibilidad con Ultra HDR para que la experiencia multimedia esté a la altura de los mejores. Sin dejar de lado que este panel hace uso de una protección Gorilla Glass 7i.

Eso sí, el gran salto está en su hardware, donde tenemos un potente procesador Snapdragon 8s Gen 4 que nos garantiza un gran rendimiento y fluidez en todo tipo de tareas. En esta versión se acompaña de una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB. Todo ello funcionando bajo una capa de personalización Nothing OS 3.5 basada en Android que está repleta de funciones útiles sin pecar de tener bloatware innecesario y con una batería de 5.150 mAh que puede aguantar hasta dos días de uso moderado.

¿Y qué hay sobre su apartado de fotografía? Pues bien, ya a simple vista llama la atención que los sensores de la cámara trasera tienen una distribución un tanto extraña y se acompañan de una pequeña luz LED roja que se activa al grabar vídeos, como si se tratase de una cámara antigua. Asimismo, a esta le dan forma un sensor principal, ultra gran angular y teleobjetivo de 50 MP para obtener unos muy buenos resultados, algo que también podemos decir de su cámara frontal de 50 MP. Es un móvil que, si no eres demasiado exigente, cumple de sobra en todas las situaciones.

