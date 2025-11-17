Si buscas un altavoz portátil que suene de lujo, el Beats Pill está tirado de precio en Amazon

Es cierto que los altavoces Bluetooth son una buena compra de cara al verano, pero también en estas fechas, ya que cada vez queda menos para que llegue la Navidad. Así que, si estás en la búsqueda de uno para disfrutar de villancicos o de tus canciones favoritas junto a familiares y amigos, este Beats Pill es una gran recomendación, sobre todo ahora que está rebajado a precio mínimo.

Este altavoz de Beats, la submarca de Apple, tiene un precio recomendado de 169,95 euros del que puedes olvidarte por completo durante este Black Friday. De hecho, ya está disponible con una oferta anticipada que lo deja por unos ajustados 95 euros en Amazon, que es su precio más bajo hasta la fecha. Esto se traduce en un ahorro total de 75 euros con su compra, además de que la oferta está igualada en MediaMarkt, por si prefieres otra opción de compra segura.

Compra el altavoz Beats Pill a precio mínimo histórico antes del Black Friday

Beats Pill Beats

El Beats Pill es un ya icónico altavoz portátil dentro del catálogo de la marca, el cual dejó de venderse hace un tiempo para volver desde hace algo más de un año con más fuerza que nunca, ya que trae ligeras mejoras que lo convierten en una de las mejores opciones dentro de su rango de precio.

Para empezar, nos seguimos encontrando con un diseño en forma cilíndrica o de píldora, haciendo así referencia a su nombre, a lo que debemos sumarle una buena construcción para seguirnos el ritmo en todo tipo de terrenos, pues cuenta con una carcasa de policarbonato, rejilla metálica frontal, una base de goma antideslizante, un cordón extraíble para facilitar su transporte (tan solo pesa 680 gramos) y una certificación IP67 que lo hace resistente al agua.

Eso sí, más allá de la apariencia, que es cierto que puede ayudarnos a elegir entre un modelo u otro con características similares, sobre todo nos gusta por su gran calidad de sonido. En su interior lleva instalado un tweeter rediseñado y un woofer ovalado que mueve hasta un 90% más de aire que el modelo de anterior generación para disfrutar de un audio muy equilibrado, resaltando por sus agudos cristalinos y graves potentes.

Además, el altavoz tiene una inclinación de 20 grados hacia arriba para que la proyección del sonido vaya directamente a nuestros oídos siempre y cuando lo coloquemos de frente a donde estamos, puesto que no es como otros altavoces que ofrecen un audio 360º. Y más allá de que es muy fácil de controlar gracias a los botones que lleva incorporados en la parte superior, también dispone de un puerto USB-C en la parte trasera que nos permite conectar nuestro móvil tanto para cargarlo como para obtener un audio de alta resolución.

Otro punto que le hace sumar muchos puntos es su gran apartado de autonomía, llegando a brindarnos hasta 24 horas de reproducción continua por cada carga. Esto puede variar según el nivel de volumen al que lo estemos usando o si lo estamos utilizando para cargar algún que otro dispositivo, pero en líneas generales es más que suficiente para usarlo durante uno o varios días sin necesidad de cargarlo. Sin pasar por alto que es compatible con una tecnología Fast Fuel para conseguir unas 2 horas extra de uso con tan solo 10 minutos de carga.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.