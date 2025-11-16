El iPhone 17 Pro es el móvil más completo de Apple y no ha esperado al Black Friday: ya tiene su primera rebaja

Cada vez que Apple lanza sus nuevos teléfonos, todas las miradas se dirigen hacia ellos, y la gran mayoría de quienes los compran no suele esperar a que aparezca ninguna rebaja. Pero si eres de los que ha preferido aguantar hasta el Black Friday para ver si bajaba un poco, déjame decirte que ya puedes encontrar el iPhone 17 Pro disponible con su primera rebaja.

A pesar de salir a la venta por un precio oficial de 1.319 euros, este nuevo teléfono de Apple está arrasando en ventas. Pero la buena noticia es que ahora, adelantándose al Black Friday, podemos aprovechar para ahorrar 20 euros con su compra, ya que su precio ha bajado hasta los 1.299 euros en Amazon.

No es una rebaja bestial, pero se agradece, especialmente considerando que es muy raro ver rebajas en los nuevos terminales de Apple durante los primeros meses tras su lanzamiento. Y si lo prefieres, en MediaMarkt la oferta está igualada y con la posibilidad de recogerlo sin coste adicional en tu tienda más cercana.

Compra el nuevo iPhone 17 Pro más barato

De todos los teléfonos que ha lanzado Apple este año, el iPhone 17 Pro es el nuevo referente dentro de su catálogo. Y sí, son varios los cambios que trae con respecto a generaciones anteriores, empezando por su diseño. Te puede gustar más o menos, pero le da bastante personalidad y se agradece ver algo diferente. Todo el cuerpo está construido en aluminio forjado, dejando así a un lado el titanio, además de que en la trasera nos encontramos con una pequeña placa rectangular de cristal para hacerlo compatible con la carga inalámbrica MagSafe.

Como no podía ser de otra manera, la pantalla vuelve a ser protagonista. Monta un panel OLED LTPO de 6,3 pulgadas que se ve de maravilla al brindarnos una resolución 2.622 x 1.206 px, una tasa de refresco de hasta 120 Hz gracias a la tecnología ProMotion y un brillo máximo de 3.000 nits. A esto debemos sumarle una cubierta oleófuga que reduce a lo grande las marcas de huellas, una amplia gama cromática (P3), compatibilidad con HDR y la ya clásica Dynamic Island. En definitiva, es difícil que sea más completa de lo que ya es.

Pero la verdadera revolución, como era de esperar, está en su interior, donde tenemos instalado un chip A19 Pro que vuela en todo tipo de tareas, al cual le dan forma una CPU de seis núcleos, una GPU de seis núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Si no entiendes para qué sirve todo esto, te lo resumimos muy rápido: el rendimiento es excelente hasta en videojuegos, algo que en parte también se debe a su memoria RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento. Obviamente, es compatible con Apple Intelligence, y se acompaña de una cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento del chip cuando le estemos exigiendo demasiado.

Y ahora toca hablar de su apartado de cámaras, que sigue siendo la gran baza de este modelo con respecto a los iPhone 17 normales al tener un zoom mucho más bestia. En la trasera tenemos una triple cámara que no solo llama la atención por el nuevo diseño del módulo, sino porque por primera vez el sensor principal, ultra gran angular y teleobjetivo son de 48 megapíxeles. Y no podemos olvidarnos de la cámara frontal de 18 MP, que es perfecta para redes sociales o selfies. La mejora en los resultados es evidente y lo acerca aún más a las cámaras profesionales, además de que nos permite grabar vídeos con ambas cámaras a la vez, algo muy útil para videoblogs, y a una resolución máxima de 4K.

Para rematar, mejora en datos su autonomía al apostar por una batería de mayor capacidad, aunque sigue siendo uno de los puntos con más margen de mejora. Aun así, es más que suficiente para disfrutar de hasta 31 horas de reproducción de vídeo o, lo que es lo mismo, aguantarnos el ritmo durante un día completo de uso. Asimismo, es importante mencionar que admite una carga rápida de 40 W y todo funciona bajo el actual sistema operativo iOS 26 para sacarle partido a las últimas novedades. Apostar por este teléfono es ir a lo seguro, pues está pensado para funcionar muchos años al nivel más alto.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.