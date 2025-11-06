El iPhone 16e cae de precio: hazte con este móvil de 6,1 pulgadas por menos de 590 euros

Parece que la mayoría de los fabricantes han abandonado los móviles pequeños y compactos, Por suerte, aún quedan empresas como Apple, que siguen apostando por algo que podríamos considerar de nicho. Un buen ejemplo sería el iPhone 16e, que por su tamaño resulta ideal para usarlo cómodamente con una sola mano. Además, tiene un precio accesible si lo comparamos con lo que cuesta el iPhone 17.

El iPhone 16e tiene un precio recomendado de 709 euros en su versión de 128 GB, pero actualmente se puede conseguir por 589 euros en Amazon y 599 euros en MediaMarkt. No es el mínimo histórico, pero está bastante cerca. A la hora de comprarlo puedes elegir entre dos colores: negro y blanco. Por cierto, si prefieres más capacidad de almacenamiento, también está disponible con 256 y 512 GB.

Ahorra 119 euros comprando el iPhone 16e en Amazon

Este móvil tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución 2.532 por 1.170 píxeles y un pico de brillo de 1.200 nits. La calidad de imagen es muy alta, con colores vibrantes y buenos ángulos de visión. Eso sí, no esperes una tasa de refresco de 120 Hz, en su lugar tendrás que conformarte con 60 Hz. En términos de rendimiento, el chip A18 garantiza una gran fluidez, incluso jugando a un videojuego exigente como Resident Evil 4 Remake.

Sin duda, uno de sus puntos fuertes es la compatibilidad con Apple Intelligence que, poco a poco, va mejorando. No obstante, sigue sin estar a la altura de la competencia. En este sentido, Google con Gemini y Microsoft con Copilot, juegan en otra liga. Esperemos que esto cambie a medio plazo.

La cámara principal de 48 megapíxeles es otro de sus grandes atractivos. Permite hacer fotos con un nivel de detalle sorprendente y grabar vídeos incluso en condiciones de poca luz. A esto se suma una autonomía que aguanta sin problemas un día de uso, siempre que no sea intensivo. Esto es posible gracias a la eficiencia del procesador y las optimizaciones de iOS.

Si llevas tiempo pensando en adentrarte en el ecosistema de Apple con un iPhone, y tienes un presupuesto muy ajustado, el iPhone 16e es una opción muy interesante y estamos seguros de que, si decides comprarlo, no te defraudará. Así que, no lo pienses más y aprovecha la oferta de Amazon antes de que finalice.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.