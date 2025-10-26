Ligero, potente y plegable: la nueva forma de moverte cuesta 120 euros menos

Hay trayectos que repetimos sin pensar: la idea al trabajo, la vuelta a casa, llegar al supermercado, al bar donde solemos tomar algo... Pero muchas veces son trayectos que se hacen mucho más largos por culpa del tráfico, los semáforos o la tardanza del transporte público.

Hasta que descubres que no tienes que correr, ni buscar aparcamiento, ni mirar el reloj esperando un bus que no llega. Basta con subirte a algo tan simple como un patinete eléctrico para que todo encaje. Y esto es algo que consigue el iScooter i9, un modelo diseñado para que moverte deje de ser una obligación y se convierta en una sensación ligera, práctica y libre.

La mejor noticia es que ahora lo podemos comprar rebajado en AliExpress, concretamente con 123 euros de descuento, que se notan. Si visitas la web de iScooter podrás ver que este modelo tiene un precio oficial de 259 euros pero AliExpress nos da la oportunidad de comprarlo por 136 euros. Un descuento muy interesante, de esos que no se repiten a menudo. Así que si buscabas un patinete de este estilo o de este rango de precio, puede ser una excelente oportunidad para hacerte con él.

iScooter i9: la forma más fácil de moverte por la ciudad

Con ver un par de fotos de este iScooter ya te das cuenta de que tiene el equilibrio justo entre robustez y ligereza. Está hecho con una estructura de aluminio que le permite ser sólido pero sin volverse pesado, ya que tiene 12,5 kilos de peso. Se pliega en apenas tres segundos para caber en el maletero, debajo de una mesa o en el ascensor.

Sus ruedas de 8,5 pulgadas son macizas y con un diseño en panal, y este detalle es uno de sus mayores aciertos. No se pinchan, no requieren mantenimiento y absorben lo suficiente como para permitirte rodar por asfalto, adoquines o carriles bici con seguridad. Y eso se suma una plataforma antideslizante amplia y estable donde se nota que cada detalle ha sido pensado para el día a día.

El motor de 350 W del iScooter i9 le da un empuje más que suficiente para moverse con soltura por la ciudad. Acelera con suavidad, alcanza los 30 km/hora aunque viene limitado a 25 km/hora para cumplir con la normativa y puede subir pendientes de hasta 15º. Ofrece una autonomía de hasta 25 km que lo hace ideal para ir y volver al trabajo, al gimnasio o simplemente moverte por el centro sin depender del transporte público. Y, cuando llegue el momento de cargarlo, solo tienes que conectarlo durante 5 horas para que esté completamente listo.

Toda esta libertad no serviría de nada si no te sientes seguro encima de este patinete. Por eso el iScooter i9 incorpora un sistema de doble freno. Tiene uno electrónico delantero y otro de disco trasero, que trabajan juntos para detenerte de forma progresiva y estable. En cuanto sueltas el acelerador, notas cómo el patinete reduce la velocidad son suavidad, sin tirones.

También cuenta con luces LED delanteras y traseras, y un reflector lateral que mejora la visibilidad cuando cae la noche. Con él te olvidarás del tráfico, de los atascos y de llegar siempre tarde o tan al límite que ya empiezas a sentir ansiedad. Te permitirá recuperar tiempo y calma en medio de tanto caos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.