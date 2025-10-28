A más de la mitad de precio este móvil realme que sorprende en la gama alta con una batería de 7.000 mAh

Saliéndonos de marcas como Apple o Samsung, no es ninguna locura que podamos ver algunos terminales de gama alta rebajados a precios más típicos de la gama media. Justamente eso es lo que sucede con el realme GT 7 5G, un modelo que nos da razones de sobra para apostar por él y que hoy está por un precio irresistible.

Este móvil de la marca realme salió a la venta hace apenas unos meses por unos 749,99 euros y, como es normal, su precio ha ido bajando poco a poco según han ido pasando los meses. Pero lo que no es normal es que ahora mismo podamos conseguirlo tan barato, pues gracias a un bestial descuento de 383 euros se ha quedado por tan solo unos 366,62 euros en AliExpress. Mientras que en Amazon o PcComponentes se está vendiendo por unos 457,32 euros ,es decir, por casi 100 euros más.

Compra el teléfono realme GT 7 5G con más de un 50% de descuento

Aunque no lo parezca por su precio, el realme GT 7 es uno de esos teléfonos de gama alta que más nos ha sorprendido este año tanto por su potencia como por su autonomía. Pero ojo, que su diseño tampoco se queda atrás, pues es el primer terminal en apostar por una trasera de grafeno que mejora la disipación del calor, además de que tiene una certificación IP69 que lo hace muy resistente al agua. En pocas palabras, está preparado para todo.

Tampoco pasa desapercibida su gran pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, la cual se ve de escándalo al brindarnos una resolución 1.5K (2.780 x 1.264 píxeles), una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo que alcanza un impresionante pico máximo de 6.000 nits, algo de lo que muy pocos móviles pueden presumir. Asimismo, es compatible con HDR10+ para mejorar la experiencia al ver contenido y cuenta con una protección ArmorShell.

Como comentábamos al principio, la autonomía es uno de sus principales atractivos, ya que incorpora una batería con una enorme capacidad de 7.000 mAh que puede llegar a aguantar hasta tres días de uso. Sí, has leído bien, no hace falta que llevas una batería externa porque hasta con un uso exigente llega a aguantar el día completo para hacer fotos en nuestros viajes o usar cualquier app, justificando así su grosor de 8,3 mm (que sigue siendo muy manejable). Y para rematar, admite una carga ultrarrápida de 120 W.

Pasando a hablar sobre su hardware, en su interior nos encontramos con un procesador MediaTek Dimensity 9400e tan potente como eficiente para defenderse en cualquier tarea, el cual se complementa con una memoria RAM de 12 GB, un almacenamiento de 256 GB en su versión más básica y de base llega funcionando bajo una capa de personalización realme UI 6.0 basada en Android 15, pero la buena noticia es que lo podemos actualizar para disfrutar de las últimas novedades que trae Android 16.

Por último, hablaremos de otro de los apartados que más nos ha gustado y con el que puede desafiar a los modelos más bestias, sobre todo si tenemos en cuenta la relación calidad-precio: el apartado de fotografía y vídeo. En la trasera monta un gran módulo cuadrado compuesto por un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP que no solo nos aseguran un gran nivel detalle, sino que nos permite grabar vídeo en 8K. Mientras que en la parte superior del panel la protagonista es una cámara frontal de 32 MP que cumple de sobra. Todo esto lo convierten en una opción muy recomendada, sobre todo si lo encuentras tan barato como ahora.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.