No tiene sentido lo barato que es este móvil Xiaomi con chip Snapdragon, cámara de 200 MP y carga de 120 W

Hemos probado muchos móviles a lo largo de este año, y si tuviésemos que recomendar un gama media de Xiaomi por un precio bastante accesible, en estos momentos tenemos claro que sería este Redmi Note 14 Pro+ 5G, ya que ofrece un equilibrio brutal y por tiempo limitado nos lo podemos llevar más barato que de costumbre.

Aunque salió a la venta por unos 479,99 euros, ahora por tiempo limitado podemos encontrar este maravilloso gama media de Xiaomi rebajado por apenas unos 348,99 euros en Amazon, lo que nos permite ahorrar un total de 131 euros con su compra. Igualmente, si lo prefieres, está disponible con el mismo descuento (o parecido) en la propia tienda oficial de la marca, en MediaMarkt y en PcComponentes.

Compra el teléfono Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G más barato

A estas alturas del año ya podemos decir con total tranquilidad que el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G es uno de los gama media económicos más completos que hemos tenido en las manos. Porque sí, en su día tuvimos la oportunidad de probarlo y ya os adelantamos que merece la pena por varios motivos que iremos mencionando a continuación.

Desde el primer momento marca la diferencia al contar con un diseño premium. El acabado de su parte trasera puede variar entre policarbonato o cuero vegano según el color que escojamos, pero en ambas opciones se siente de calidad. Asimismo, dispone de unos bordes curvados, un gran módulo de cámara y una certificación IP68.

Por otro lado, saca pecho al ser el hermano mayor de la familia en el apartado visual, donde tenemos una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que se ve de maravilla. Esto se debe a que nos brinda una resolución QHD (2.712 x 1.220 píxeles), una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 3.000 nits y una protección Gorilla Glass 7i. Además, al reproducir contenido en las principales plataformas de streaming, la experiencia es todavía mejor al ser compatible con Dolby Vision y HDR10+.

Y algo que también nos ha gustado mucho son sus cámaras. En la parte trasera sorprende con una triple cámara formada por un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una lente macro de 2 MP para hacer fotos con un gran nivel de detalle y color, incluso de noche. Es cierto que echamos en falta un teleobjetivo en lugar de un macro, pero para hacer fotos de vez en cuando o grabar vídeos en 4K a 30 fps es más que suficiente. Y para esos momentos en los que te apetezca hacer un selfie, su cámara frontal de 20 MP no te decepcionará.

Lo mismo podemos decir de su hardware, pues monta nada más y nada menos que un procesador Snapdragon 7s Gen 3 muy eficaz para todo tipo de tareas básicas e incluso juegos exigentes. Mientras que en el resto de la configuración nos encontramos con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB al tratarse de su versión básica, todo ello funcionando bajo un sistema operativo HyperOS muy personalizable, el cual es posible actualizarlo para disfrutar de las últimas novedades.

Para el final hemos dejado el apartado de autonomía, y no porque sea un punto débil, al contrario. Nos sorprende con una batería de 5.110 mAh que puede aguantar hasta dos días de uso con una sola carga y, para rematar, admite una carga ultrarrápida de 120 W para tener la batería al completo en apenas unos minutos. En definitiva, un móvil con un equilibrio excelente que justifica su precio y que con descuento es una apuesta todavía más segura.

