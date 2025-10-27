Este teléfono plegable es una joya de la que no se habla y la opción más económica en estos momentos

Los teléfonos plegables cada vez son más interesantes, pero su elevado precio nos hace replantearnos la compra varias veces. Igualmente, existe una alternativa bastante más económica que está pasando desapercibida y, en el fondo, es un diamante en bruto. Estoy hablando del ZTE Nubia Flip 2, el cual podemos encontrar en estos momentos mucho más barato que de costumbre.

Este teléfono plegable de la marca ZTE tiene un precio recomendado de 699 euros, aunque ahora gracias a un descuento total de 210 euros podemos aprovechar para llevárnoslo por tan solo unos 489 euros en Amazon. Y si prefieres otra alternativa de compra, en El Corte Inglés se está vendiendo por unos 499,90 euros.

Compra el teléfono plegable ZTE Nubia Flip 2 al mejor precio

ZTE Nubia Flip 2 ZTE

El ZTE Nubia Flip 2 es uno de los teléfonos plegables tipo concha más interesantes que han llegado al mercado este 2025, el cual nos permite disfrutar de todas las ventajas que ofrece un terminal con este formato sin tener que gastar un dineral. A nivel de diseño nos recuerda mucho a su antecesor y su acabado se siente bastante premium, pues dispone de un marco de aleación de aluminio, una trasera de vidrio, una bisagra resistente y una certificación IP42.

Eso sí, uno de los cambios más notable a simple vista está en su pantalla exterior AMOLED de 3 pulgadas, que pasa de ser circular a adquirir una forma rectangular. Esta nos brinda una resolución de 682 x 422 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 900 nits. Aunque lo mejor de todo es su versatilidad, ya que podemos usar todo tipo de aplicaciones, ver notificaciones o responder mensajes sin tener que desplegarlo al completo.

Por otro lado, al abrirlo, la protagonista es una pantalla principal AMOLED de 6,9 pulgadas con una resolución Full HD+ (2.520 x 1.080 píxeles), la misma tasa de refresco de 120 Hz que el panel exterior y un brillo que aquí alcanza un pico máximo de 1.200 nits. Suficiente para ver contenido multimedia con una gran nitidez y colores vibrantes.

Para garantizarnos un buen rendimiento, ZTE ha apostado por un procesador MediaTek Dimensity 7300X que está pensado para usar en teléfonos plegables por su potencia y eficiencia energética. Asimismo, se acompaña de 8 GB de RAM para que la multitarea sea fluida y 256 GB de almacenamiento. Todo funcionando bajo un sistema operativo Android 14 que puede actualizarse e incluyendo varias funciones de inteligencia artificial muy útiles, siendo capaz desde traducir en tiempo real hasta editar fotos automáticamente con AI Magic Photos.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes al venir con una batería de 4.325 mAh que aguanta todo un día completo de uso y admite una carga rápida de 33 W, dándonos la posibilidad de obtener el 50% en apenas 20 minutos de carga. Ahora, si hablamos del apartado de fotografía, nos encontramos con una doble cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP y un sensor de profundidad de 2 MP que pasa algo más desapercibido. Mientras que su cámara frontal de 12 MP también hace un buen trabajo. Ambas impulsadas por una IA para que los resultados sean más buenos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.