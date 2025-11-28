El mejor portátil con descuento en el Black Friday es este MacBook Air de Apple: nunca había estado tan barato

El portátil perfecto para trabajar o estudiar sí existe. Sin ir más lejos, el último MacBook Air destaca por su diseño ligero, su gran autonomía y ofrecer un rendimiento de primer nivel para afrontar tareas exigentes con total fluidez, convirtiéndolo en una opción ideal tanto para el día a día como para uso profesional. Y lo mejor de todo es su precio, ya que ahora, por tiempo limitado, está más barato que nunca.

Este ordenador portátil de Apple tiene un precio recomendado de 1.099 euros que ya de por sí lo hace muy interesante, ya que es un modelo que responde de manera increíble hasta en programas exigentes. Y sí, es cierto que últimamente lo estábamos viendo más barato, algo que no suele ser habitual en los productos de la marca, pero ahora tiene un descuento de 240 euros que nos ha dejado sin palabras al quedarse por tan solo unos 859 euros en Amazon (al igual que en MediaMarkt).

Compra el MacBook Air (2025) a precio mínimo en el Black Friday

Si por algo se caracteriza este MacBook Air (2025) es por ser un portátil con potencia de sobra para llevar a cabo cualquier tarea de productividad y tener un diseño ultraligero como el resto de modelos de la familia, pues, además de que está construido en aluminio 100 % reciclado, tiene un grosor de apenas 1,13 cm y pesa poco más de 1 kg.

Está impulsado por un chip M4 que destaca por su excelente rendimiento incluso en programas exigentes, gran eficiencia energética y ser compatible con las nuevas funciones de IA que han llegado de la mano de Apple Intelligence. Eso sí, al tratarse de su versión más básica, el resto de la configuración la completan una memoria unificada de 16 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 256 GB, la cual podemos ampliar con un disco duro externo.

Por otro lado, la pantalla ofrece una calidad visual excepcional, ya que diseñada para que se vea bien durante largas jornadas de uso. Monta un panel Liquid Retina de 13,6 pulgadas que nos brinda una resolución 2.560 x 1.664, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo de 500 nits y una amplia gama cromática P3 que nos permite editar fotos o vídeos con una mayor precisión.

Tampoco podemos pasar por alto que funciona bajo un sistema operativo macOS Sequoia, que seguirá recibiendo actualizaciones durante más años para disfrutar de las últimas novedades. A lo que debemos sumarle extras que mejoran la experiencia de uso, como unos altavoces compatibles con un audio espacial, una cámara FaceTime de 12 MP para videollamadas y un avanzado apartado de conectividad.

Y donde está muy por delante en la competencia es en términos de autonomía. Incorpora una batería de 53,8 Wh que puede aguantar hasta 18 horas de streaming de vídeo o unas 15 horas de navegación web. En otras palabras, nos da la posibilidad de llevárnoslo al trabajo, a la universidad o de viaje sin tener que preocuparnos por conectarlo a la corriente.

