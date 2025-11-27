Dónde comprar todos los ganadores a 'mejor producto' de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion 2025

No hay mejor momento del año que el Black Friday para conseguir esos productos tecnológicos que llevamos meses siguiendo de cerca. Por eso mismo, si buscas renovar tu teléfono, comprar ese reloj inteligente que te acompañe en cada entrenamiento o simplemente darse un capricho tech, te recomiendo no dejar escapar la oportunidad, porque hasta los dispositivos más comentados del mercado suelen caer de precio de manera espectacular.

De hecho, sin ir más lejos, todos los ganadores de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion 2025, reconocidos precisamente por su innovación y rendimiento, se han sumado al festival de descuentos. Productos que normalmente mantienen precios altos, ahora están disponibles a cifras que hace unas semanas parecían impensables. A continuación, repasaremos todos ellos por orden de categoría.

Smartphones

Mejor Smartphone: Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung

Comenzaremos hablando por el Samsung Galaxy S25 Ultra. Este gama alta premium, como era de esperar, ha logrado situarse en el primer puesto del podio. Presume de un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy que ofrece un rendimiento altísimo, además de que su apartado de fotografía es una maravilla al incorporar una cuádruple cámara con un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un doble teleobjetivo de 50+10 MP que es brillante.

Asimismo, su gran pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas con una resolución QHD+ y tasa de hasta 120 Hz hace que cualquier contenido luzca espectacular. Todo ello llega sin dejar de lado que apuesta por un diseño premium construido principalmente en titanio y aluminio. En resumidas cuentas, es uno de esos móviles que deja el listón muy alto.

Mejor Smartphone de Gama Alta: vivo X200 Pro

VIVO X200 Pro VIVO

Otra de las grandes sorpresas de este año ha sido este vivo X200 Pro. También nos garantiza un rendimiento sobresaliente al utilizar un procesador MediaTek Dimensity 9400. Y la fotografía es otro de sus puntos fuertes, pues dispone de una triple cámara trasera de 50+50+200 MP que ofrece resultados brillantes, mientras que su cámara frontal de 32 MP perfecta para selfies.

Por si esto no fuese suficiente, tenemos una pantalla OLED de 6,78 pulgadas que alcanza unos impresionantes 4.500 nits de brillo, una batería de 6.000 mAh que aguanta dos días de uso, una carga rápida de 90 W y una construcción premium con certificación IP69.

Smartphone con Mejor Experiencia Fotográfica: Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra Xiaomi

Hay móviles que son tan buenos (o incluso mejores) que muchas cámaras. Pues el Xiaomi 15 Ultra es uno de ellos, ya que en fotografía marca la diferencia con su sistema firmado por Leica, compuesto por un sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 200 MP y otro teleobjetivo de 50 MP.

Es el mejor terminal que la marca china ha lanzado hasta la fecha, y esto también se debe a que cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite, una pantalla All Around Liquid AMOLED de 6,73 pulgadas y una batería de 5.410 mAh para no dejarnos tirados en el día a día.

Mejor Smartphone Plegable: Honor Magic V5

HONOR Magic V5 HONOR

Los plegables son una apuesta cada vez más interesante, y este año el heredero al trono ha sido este Honor Magic V5. No solo nos sorprende por su potencia y cámaras, sino también por presumir del diseño más fino, pues apenas tiene un grosor de 4,1 mm cuando está desplegado. Bajo el capó lleva instalado un procesador Snapdragon 8 Elite para llevar a cabo cualquier tarea y una batería de 5.820 mAh que nos demuestra que este tipo de terminales también pueden destacar por su autonomía.

Su pantalla principal OLED de 7,95 pulgadas con 5.000 nits se ve de escándalo, algo que también podemos decir de su pantalla externa OLED de 6,43 pulgadas. Sin dejar de lado que su bisagra ofrece una experiencia de primer nivel y que su apartado de fotografía no se queda atrás, pues monta una triple cámara de 50+50+63 MP.

Mejor Smartphone de Gama Media: Google Pixel 9a

Google Pixel 9a Google

Bajando más el presupuesto tenemos Google Pixel 9a, el gama media más equilibrado de este 2025. Entre sus grandes atractivos, tenemos una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+, 120 Hz y un brillo de 2.700 nits sobresaliente para el precio que tiene.

En el interior late con fuerza el procesador Google Tensor G4, el mismo que usan el resto de modelos de su familia, además de que su doble cámara de 48+13 MP mantiene el nivel fotográfico típico de los Pixel. Sin olvidarnos de que su batería de 5.100 mAh nos asegura un día de uso sin complicaciones y, lo mejor de todo, funciona bajo un sistema operativo Android 16 puro.

Mejor Smartphone Económico: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G es otra opción muy equilibrada dentro de la gama media. Destaca por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1,5K, una tasa de 120 Hz y un brillo de hasta 3.000 nits para lucir realmente bien en cualquier situación.

Su rendimiento corre a cargo del MediaTek Dimensity 7300 Ultra, suficiente para mover el día a día con soltura, mientras que en su cámara trasera nos sorprende con un sensor principal de 200 MP que nos ofrece fotos con un buen nivel de detalle para su rango de precio. Y para rematar, su batería 5.110 mAh da de sobra para usarlo durante todo el día.

Smartphone con Mejor Relación Calidad-Precio: realme GT 7T

realme GT 7T realme

El último de los smartphones galardonados y que ahora podemos encontrar con rebaja es este realme GT 7T. Se trata de un gama alta que sobresale especialmente por su autonomía, ya que tiene una batería de 7.000 mAh capaz de ofrecer hasta 3 días de uso moderado y compatible, además, con carga ultrarrápida de 120 W.

A esto debemos sumarle una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1,5K, un potente procesador MediaTek Dimensity 8400-MAX y una doble cámara de 50+8 MP que cumple con lo que se espera de ella.

Tablets

Mejor Tablet: OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 3 OnePlus

La OnePlus Pad 3 es una tablet que brilla tanto para entretenimiento como para productividad, con un cuerpo metálico unibody y de los modelos más delgados del mercado. La gran protagonista a la hora de ver contenido es su gran pantalla LCD de 13,2 pulgadas, la cual nos ofrece una resolución 3,4K, una tasa de 144 Hz y un brillo de 900 nits. Pero si por algo está un paso por delante de otros muchos modelos es porque monta un potente procesador Snapdragon 8 Elite para rendir a un alto nivel y una batería de 12.140 mAh capaz de aguantar hasta 16 horas de uso continuo.

Smartwatches

Mejor Wearable: OPPO Watch X2

OPPO Watch X2 OPPO

La competencia en los relojes inteligentes es cada vez más alta, pero este OPPO Watch X2 ha conseguido acaparar todas las miradas. Más allá de tener un diseño muy resistente, nos encontramos con una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas que alcanza los 1.000 nits para disfrutar de una buena visualización en exteriores, una batería de larga duración que nos proporciona hasta 5 días de uso normal y 16 en modo ahorro, un amplio apartado de monitorización con más de 100 modos deportivos, GPS y, para rematar, funciona con Wear OS.

Mejor Wearable Deportivo: Huawei Watch Fit 4 Pro

HUAWEI Watch FIT 4 Pro Amazon Amazon

El Huawei Watch FIT 4 Pro es un reloj inteligente perfecto para deportistas. También tiene un diseño premium, ya que apuesta por un bisel de titanio, cristal de zafiro y cuerpo de aluminio. Su pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas con resolución 408 × 408 píxeles y 3.000 nits nos ofrece colores vivos y excelente visibilidad al sol. Incluye más de 100 modos deportivos, GPS de doble banda con barómetro y brújula, varios sensores para hacer un seguimiento completo de nuestra salud y una batería de 400 mAh que nos brinda hasta 10 días de uso, además de que se carga en aproximadamente una hora.

Smart TVs

Mejor Smart TV Premium: Samsung S95F

Samsung S95F Samsung

La Samsung OLED S95F es una televisión 4K que impresiona por su calidad de imagen y sonido, demostrando por qué la marca surcoreana es la número uno en ventas. No importa el tamaño que elijamos, su panel OLED ofrece un brillo sensacional y un contraste impresionante, mientras que el sistema antirreflejos garantiza una visión óptima en cualquier habitación.

Otra de las novedades es que funciona con Vision AI, pudiendo sacarle partido a varias funciones interesantes que mejoran la experiencia. Y en cuanto a sonido, tenemos un sistema de 4.2.2 canales para alcanzar una potencia RMS de 70 W y soporta Dolby Atmos.

Smart TV con Mejor Relación Calidad-Precio: TCL C7K

TCL C7K TCL

La TCL C7K es otra elegante televisión de nueva gama con la que ver series, películas o incluso jugar da gusto. Aquí tenemos un panel QD-Mini LED que nos ofrece una calidad que se acerca mucho a la de modelos OLED más caros, ya que alcanza un impresionante brillo de 2.600 nits, una tasa de refresco de 144 Hz y su contraste es muy bueno. Está potenciada por un procesador AiPQ Pro que optimiza cada escena en tiempo real y, algo que suma muchos puntos, funciona bajo un sistema operativo Google TV.

Portátiles

Mejor Portátil: Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition Lenovo

Si buscas lo mejor de lo mejor en un portátil, este Lenovo X9 Aura Edition es perfecto. Nada más levantar la tapa impresiona por su pantalla OLED de 15,3 pulgadas con resolución 2,8K, una tasa de hasta 120 Hz, un brillo de 500 nits y una cobertura del 100 % del DCI-P3. En su interior apuesta por instalar un procesador Intel Core Ultra (Series 2) que vuelta incluso en tareas algo más exigente como la edición de vídeo gracias a la gráfica Intel Arc integrada. Además, viene ya con un sistema operativo Windows 11 Pro y su batería de 80 Wh nos garantiza una jornada completa de uso.

Sonido

Mejor Dispositivo de Sonido: JBL Tour One M3

JBL Tour One M3 JBL

Los JBL Tour One M3 son unos auriculares de diadema que destacan por su sonido de alta calidad. Una vez los pruebes, es difícil que los quieras cambiar. En gran parte los responsables son unos drivers Mica Dome de 40 mm, pero a esto tenemos que añadirle una excepcional cancelación de ruido de hasta 30 dB, creando un auténtico muro de silencio a nuestro alrededor. Además, incluyen un ransmisor Smart Tx para usarlos con todo tipo de dispositivos y varios modos útiles como Ambient Aware o TalkThru.

¿Y qué hay sobre su autonomía? Llegan a o frecernos hasta 70 horas de reproducción sin ANC y 40 con ella activada, superando a la mayoría de auriculares del mercado.

Mejor Gadget Lifestyle (by 2Trendies): motorola moto buds loop swarovski

Motorola moto buds loop Motorola

Los motorola moto buds loop swarovski surgen de una colaboración que no nos esperabamos, pero que ha resultado ser un acierto. Estos auriculares inalámbricos de tipo in-ear no solo brillan por su elegante diseño, donde nos encontramos con varios cristales brillantes de la marca swarovski a lo largo del cuerpo.

Pero eso no es todo, pues también destacan por ofrecernos un audio afinado por Bose en sus controladores de 12 mm, a la vez que su tecnología de sonido espacial crea una experiencia envolvente. Y si hablamos de autonomía, nos brindan hasta 8 horas de reproducción continua y hasta 37 horas usando el estuche de carga.

Mejores Auriculares: Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) Xiaomi

Los Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) han sido otros de los auriculares in-ear premiados. Destacan por un diseño ergonómico y un sonido excepcional gracias a su sistema de triple transductor coaxial: driver dinámico de 11 mm, tweeter PZT y driver planar.

Pero lo más llamativo de todo es que disponen de una conectividad Wi‑Fi que nos permite transmitir audio de alta resolución a 96 kHz/24 bits, superando las limitaciones del Bluetooth. La cancelación activa de ruido llega hasta 55 dB con un sistema de triple micrófono, y la autonomía alcanza hasta 10 horas de reproducción (40 horas con el estuche de carga).

Hogar

Mejor Pequeño Electrodoméstico: roborock Saros Z70

roborock Saros Z70 roborock

El roborock Saros Z70 es el robot aspirador más avancado del mercado. Destaca sobre todo por su innovador brazo robótico plegable OmniGrip, el cual es capaz de recoger objetos pequeños y despejar el suelo para continuar con una limpieza eficiente. Asimismo, alcanza una potencia de succión de 22.000 Pa para acabar con toda la suciedad que se le ponga en medio y utiliza una navegación LiDAR 3D con ClearVision AI.

También friega de forma inteligente ajustando presión y agua según la superficie, levanta las mopas al detectar alfombras y ofreciendo un modo de fregado intensivo para manchas difíciles. Sin pasar por alto que se acompaña de una base de autovaciado y tiene autonomía de sobra.

Cámaras

Mejor Cámara: Nikon Z50 II

Nikon Z50 II Nikon

Para cerrar esta lista de todos los premiados, hablaremos de la Nikon Z50 II. Esta cámara mantiene el fiable sensor APS-C de 20 MP con el característico color de la marca, pero nos ofrece un enfoque más rápido y preciso, además da que da un salto en vídeo al grabar en 4K a 60 fps con perfil N-LOG. Esto la convierte en una cámara mucho más versátil. Asimismo, sigue destacando por su diseño ergonomico, y también nos encontramos con una pantalla abatible y un puerto USB-C.

Como puedes observar, los descuentos de este Black Friday en estos dispositivos que recomendamos encarecidamente son realmente contundentes, y por eso mismo es buen momento para aprovecharlos antes de que sea tarde. Estas ofertas no van a durar mucho y, cuando terminen, los precios volverán a subir sin ninguna duda. Así que date prisa y no dejes escapar esta maravillosa oportunidad.

