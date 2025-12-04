Por menos de 100 euros, este es el mejor smartwatch: tiene un diseño muy personalizable y una batería bestial

Muchas personas cambiaban de reloj según la ocasión: uno elegante para el trabajo, otro más deportivo para el fin de semana. Ahora, esto mismo es posible con un único smartwatch como el Xiaomi Watch S4. No se limita a que le podamos cambiar la correa, sino que va un paso más allá para que podamos adaptarlo a nuestro día a día. Y lo mejor es que ahora está rebajado a precio mínimo histórico.

Este es uno de los relojes inteligentes que más ha triunfado de Xiaomi en lo que llevamos de año y, aunque su precio recomendado es de unos 159,99 euros, ahora nos lo encontramos rebajado a precio mínimo histórico de 92,99 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de 67 euros. Eso sí, cabe mencionar que su precio puede variar según el tipo de correa o diseño que tenga.

Compra el reloj inteligente Xiaomi Watch S4 a precio mínimo

El Xiaomi Watch S4 se siente como un reloj de los de toda la vida, pero no deja de un smartwatch. Esto se debe principalmente a su diseño, que es una de las claves de este modelo. No solo tiene una gran construcción al venir con un marco de aleación de aluminio y una cómoda correa de fluorocarbonato que es intercambiable, sino que también nos da la posibilidad de cambiar tanto el bisel como la esfera para darle diferentes aspectos. En otras palabras, es un modelo muy personalizable, aunque para ello hay que comprar los accesorios por separado.

Cuando giremos la muñeca hacia nuestros ojos, nos encontraremos con una pantalla AMOLED circular de 1,43 pulgadas y a color que es una maravilla. Llega a ofrecernos una resolución de 466 x 466 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 2.200 nits para que ni el sol más intenso nos impida verla con total claridad.

Por otro lado, incorpora unagran variedad de sensores para hacer un monitoreo de salud bastante preciso, pudiendo medir nuestra frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el nivel de estrés y la calidad del sueño con buena precisión, entre otras muchas más cosas. Y una de las grandes novedades es que estrena una función de chequeo rápido que inicia múltiples mediciones de salud a la vez con un solo toque para saber nuestro estado completo en apenas un minuto.

Y sí, también es un buen compañero para hacer deporte, ya que dispone de más de 150 modos deportivos y GPS multibanda para un posicionamiento más preciso, entre otras cosas. Sin pasar por alto que es compatible con NFC para realizar pagos (pero los bancos compatibles son limitados).

Lo único en lo que flojea un poco este smartwatch es en su software, y no porque sea lento o funcione mal, sino porque aquí HyperOS está bastante limitado y no podemos descargar aplicaciones. Igualmente, si te conformas con todo lo que ya trae de base, que es bastante, sigue siendo un acierto.

Para compensar, de autonomía va sobrado al tener una batería de 486 mAh capaz de ofrecernos hasta 15 días de uso normal y admitir una carga rápida que nos brinda 48 horas extra de uso en tan solo 5 minutos, demostrando que aquí está muy por delante de otros modelos más populares.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.