Por menos de 300 euros, este móvil de gama media Samsung es de lo mejor que ha salido en 2025

Para disfrutar de un buen rendimiento y funciones de IA útiles no hace falta gastar demasiado, al contrario, hay móviles de gama media por menos de 300 euros que en este sentido son perfectos. Y tampoco hace falta irse a marcas que destacan por ser más baratas, porque el Samsung Galaxy A36 5G tiene ahora un descuento irresistible.

Este smartphone de Samsung salió a la venta en marzo de este 2025 por un precio recomendado de 379 euros, pero ahora por fin nos lo podemos encontrar rebajado a precio mínimo histórico de 299 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 80 euros. Y si lo prefieres, este mismo modelo está al mismo precio en MediaMarkt.

Compra el Samsung Galaxy A36 5G más barato gracias a una oferta flash

Ya ha pasado el tiempo suficiente para sacar nuestras conclusiones sobre el Samsung Galaxy A36 5G, y lo cierto es que se trata de un gama media que, cuando está con descuento como ahora, merece bastante la pena si estás pensando en renovar ese móvil que ya tiene varios años encima. Sobre todo si quieres disfrutar de la inteligencia artificial, pues nos da acceso a una gran variedad de funciones propias de Galaxy AI.

A pesar de que mantiene un diseño similar al de la anterior generación, ahora se siente más robusto, estrena un elegante módulo de cámaras en forma de cápsula que no solo sobresale del chasis, sino que agrupa todas las lentes que antes estaban distribuidas de manera individual y está disponible en diferentes colores, algunos de los cuales tienen un efecto brillante.

Este cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que nos garantiza una calidad imagen espectacular, fluidez, colores vivos y un contraste profundo, ya que llega a brindarnos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.200 nits que, aunque hay modelos que alcanzan niveles más altos, cumple en la gran mayoría de escenarios. Además, si eres de esas personas a la que se le cae constantemente el móvil o no sueles usar funda, dispone de una protección Gorilla Glass Victus.

Bajo el capó nos encontramos el encargado de que todo funcione correctamente, y es un procesador Snapdragon 6 Gen 3 que si por algo destaca es por su eficiencia y equilibrio. Este se acompaña de una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB para completar el resto de la configuración, mientras que, si hablamos de su software, ya funciona bajo la nueva capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y nos promete varios años más de actualizaciones.

Y si su antecesor ya hacía fotos buenas, Samsung ha evitado hacer cambios, pero ahora la aplicación se siente más fluida y tenemos una ligera mejora en la calidad final al tener un hardware más avanzado. De hecho, la única diferencia es que su cámara frontal ha pasado de 13 a 12 megapixeles, mientras que en la trasera seguimos teniendo un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 5 MP que es al que menos uso se le suele dar, algo que sería muy distinto si tuviésemos un teleobjetivo.

Por último, en términos de autonomía, también vuelve a repetir la misma fórmula al venir con una batería de 5.000 mAh que está pensada para aguantar un día completo de uso, o incluso más si no estás enganchado a las redes sociales o a algún videojuego. El verdadero cambio está en que ahora admite una gran carga rápida de 45 W, la cual, para que te hagas una idea, es igual de rápida que la del Galaxy S25 Ultra.

