Auriculares baratos
A mitad de precio estos auriculares JBL con sonido Pure Bass y cancelación activa de ruido
Ver para creer. Los JBL 235NC TWS, unos auriculares de gama media que están muy bien valorados, ahora están disponibles a precio de gama baja por tiempo limitado
Comprar unos auriculares JBL es ir a lo seguro, y es que sus productos suelen estar muy bien valorados. Por ejemplo, los JBL Tune 235NC TWS tienen reseñas muy positivas en Amazon y una puntuación de 4 sobre 5. Pues bien, ahora viene lo mejor. Estos auriculares inalámbricos pueden ser tuyos por mucho menos del precio recomendado al tener un 50 % de descuento, por lo que estamos hablando de una oportunidad que no deberías pasar si estas buscando unos auriculares que sean buenos, bonitos y baratos.
El precio habitual de los JBL Tune 235NC TWS es de 99,99 euros, pero ahora están disponibles por solo 49,99 euros en Amazon y en la web de JBL. Una rebaja brutal para unos auriculares que lo tienen todo: sonido espectacular, cancelación activa de ruido y una autonomía que deja atrás a muchos auriculares de la competencia. Por cierto, en el momento de escribir estas líneas únicamente quedan unidades disponibles en color negro.
Hazte con los JBL 235NC TWS a un precio increíble
Con estos auriculares, JBL ha conseguido combinar comodidad y ligereza sin tener que prescindir del sonido Pure Bass. Gracias a sus controladores de 6 mm y diseño tipo stick, la experiencia auditiva es envolvente y potente, ideal para quienes disfrutan de graves profundos. Además, las distintas frecuencias están muy bien equilibradas, logrando que todo se escuche con gran claridad.
Ahora bien, lo que realmente marca la diferencia es su tecnología de cancelación activa de ruido, para que te concentres en lo que importa: tu música. Y si necesitas estar atento a lo que pasa a tu alrededor, solo hay que activar Ambient Aware. También permiten hablar sin tener que quitártelos. Esto último es posible con la función TalkThru. En cuanto a las llamadas, sus cuatro micrófonos integrados garantizan que tu voz se escuche nítida, incluso si hay ruido a tu alrededor.
Tampoco podía faltar la resistencia al agua y al sudor, y esto hace que sean perfectos perfectos para entrenar o para usarlos en días lluviosos. A nivel de autonomía, su batería ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada, y más de 30 horas con el estuche de carga. ¡No está nada mal!
En definitiva, por menos de 50 euros, te llevas unos auriculares que antes costaban 99,99 euros. Si buscas calidad, comodidad y buena autonomía a precio de derribo, esta es tu oportunidad. No sabemos cuánto durará la oferta, por lo que te recomendamos que los añadas a la cesta lo antes posible.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
