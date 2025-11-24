Si buscas un móvil bueno, bonito y barato en el Black Friday, este nuevo Samsung Galaxy con 5G es perfecto

Entre la gama de entrada y la gama media hay móviles que, siendo realistas, son más que suficientes para la mayoría, desde personas mayores que quieren disfrutar de lo último hasta jóvenes que van a estrenar su primer teléfono. Este Samsung Galaxy A17 5G, y ahora, por tiempo limitado, está tirado de precio.

Este teléfono de Samsung ha sido uno de los últimos en llegar al mercado y, a pesar de tener un precio recomendado de 309 euros, ahora está disponible con un descuento de 80 euros que nos permite llevárnoslo por unos ajustados 229 euros en Amazon durante el Black Friday, y en caja a la perfección con la definición de móvil bueno, bonito y barato.

Compra el nuevo Samsung Galaxy A17 5G a precio mínimo

El Samsung Galaxy A17 5G es un móvil que se sitúa entre la gama de entrada y gama media, el cual ha llegado con varios cambios interesantes. Lo primero a resaltar es que tiene un diseño más moderno. A pesar de estar fabricado en plástico, se siente más robusto. Y no solo eso, también es más fino al tener un grosor de apenas 7,5 mm y viene con un módulo de cámara en forma de cápsula que agrupa todos los sensores, un nuevo sello de identidad que Samsung ha adoptado en el resto de sus modelos lanzados en 2025.

Por otro lado, la pantalla sigue siendo uno de sus puntos fuertes, ya que monta un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas que llega a brindarnos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo máximo de 1.100 nits que, aunque no sea el más alto que hemos visto en un móvil de la marca surcoreana, es más que suficiente para defenderse en exteriores. Y como detalle extra, cuenta con una protección Gorilla Glass Victus que es la que suelen utilizar los móviles más caros.

En cuanto a rendimiento, es un móvil que funciona bien en la mayoría de las tareas diarias, por lo que resulta suficiente para la mayoría de personas. Esto se debe a que en su interior lleva instalado un procesador Exynos 1330 propio de la marca compatible con una conectividad 5G y Galaxy AI para sacarle partido a numerosas funciones de inteligencia artificial

Además, se complementa en esta versión con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB. Todo funcionando a día de hoy bajo la capa de personalización One UI 8 basada en Android 16, algo que suma muchos puntos al poder disfrutar de las últimas novedades tanto ahora como a largo plazo, pues nos garantiza 6 años de actualizaciones.

El apartado fotográfico repite una fórmula muy similar, sorprendiendo dentro de su gama, donde la protagonista es una triple cámara trasera a la que le dan forma un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP. Mientras que si le damos la vuelta tenemos una cámara frontal de 13 MP que hace selfies decentes en entornos iluminados.

Y para rematar, tiene autonomía de sobra para aguantarnos el ritmo. La gran eficiencia del procesador tenemos que sumarle una batería de 5.000 mAh, la cual sorprende en el uso diario, y admite una carga rápida por cable de 25 W. En el fondo es un apartado que también es bastante conservador, pero no podemos pedirle mucho más por el precio que tiene y es perfecto para regalar a padres, abuelos o cualquier persona que busque un móvil que cumpla en lo básico.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.