Oferta flash: el precio de móvil vivo con lentes ZEISS y batería de 5500 mAh toca fondo en Amazon

Estamos viviendo un momento en el que los precios de los smartphones parecen no tener techo. Hoy en día, muchos móviles de gama media tienen precios similares a los que hace unos años tenían los de gama alta. Por suerte, siempre hay ofertas y con algo de paciencia podemos encontrar auténticos chollos. Si ir más lejos, el vivo V40 5G está rebajado 134,10 euros en Amazon y nunca antes ha estado tan barato.

El vivo V40 5G es un móvil que en la web de vivo cuesta 459 euros en su versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, pero puedes conseguirlo en Amazon por solo 324,90 euros. A la hora de comprarlo tienes la opción de elegir entre dos colores: nebula purple y stellar silver. De este último, al momento de escribir estas líneas, quedan disponibles 5 unidades.

Ahorra 134,10 euros comprando el vivo V40 5G en Amazon

Lo interesante de esta oferta es que no hablamos de un modelo recortado, lo que viene llamándose Lite, sino de un smartphone que reúne algunas características propias de la gama alta. Su procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ofrece un buen desempeño en cualquier escenario, incluso a la hora de jugar a juegos tan exigentes como Destiny: Rising. A esto se suma una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución de 2.800 x 1.260 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz.

El apartado fotográfico es otro de sus grandes atractivos. Vivo ha trabajado junto a ZEISS para ofrecer un sistema de dos cámaras traseras de 50 megapíxeles que destacan por su calidad y versatilidad. En el frontal encontramos otra cámara de 50 megapíxeles. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo.

Pasamos a la autonomía, uno de sus puntos fuertes. Lleva una batería de 5.500 mAh, así que no tendrás que preocuparte por si llega al final del día o si necesitas usar el cargador antes. Mención especial a la carga rápida de 80 vatios que permite cargar el 100 % de la batería en poco tiempo. Sobre esto último, el cargador se vende por separado y tiene un PVPR de 25,99 euros.

Por poco más de 320 euros puedes tener un móvil de gama media que no está nada mal. Es más, las reseñas son mayormente positivas y tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5, razón de más para no dejar pasar esta oferta flash que puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.