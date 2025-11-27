Limpiar nuestro hogar ya no tiene por qué ser un rollo. Gracias a la aparición de robots aspiradores, aspiradoras verticales o, incluso, fregonas sin cable, podemos dejar relucientes los suelos de todas las habitaciones en apenas unos minutos. De hecho, este tipo de dispositivos han ido avanzando tanto que, a día de hoy, son capaces de barrer y fregar de manera simultánea para que así podamos ahorrar todavía más tiempo de lo normal o, incluso, no mover un solo dedo.

En el mercado, hay muchas opciones, y Eureka es una de esas marcas que va un paso más allá. Cuenta con un amplio catálogo de dispositivos enfocados a la limpieza inteligente, y ahora que llega el Black Friday, es el momento perfecto para conseguirlos con descuentos que no se repiten en todo el año.

Por eso, a continuación, repasaremos algunos de los que más recomendamos. Desde modelos supercompletos hasta opciones más económicas, pero igual de efectivas. Porque Eureka tiene soluciones para todos los hogares y presupuestos.

Eureka J15 Max Ultra

Eureka J15 Max Ultra Eureka

Comenzaremos hablando por el Eureka J15 Max Ultra, uno de los robots aspiradores de gama alta más completos que hemos visto hasta la fecha. Tiene una impresionante potencia de succión máxima de 22.000 Pa, pudiendo así acabar incluso con la suciedad más incrustada al suelo y, además, friega mientras aspira.

Eso sí, uno de los puntos más destacables es que hace uso de una tecnología IntelliView AI 2.0 que, gracias tanto a los diferentes sensores infrarrojos como a la cámara que integra, detecta líquidos y eleva el cepillo para pasar en primer lugar la fregona, evitando así esparcir más la mancha o que el líquido entre en el depósito del polvo.

A esto debemos sumarle un cepillo lateral en forma de V que desenreda el pelo de manera eficaz, el cual puede extenderse para llegar al pie de los muebles o a las esquinas (por lo que es perfecto para hogares con mascota), y supera umbrales de hasta 4,5 cm.

Y por si no fuese suficiente, se acompaña de una base que es una pasada. No solo vacía el depósito tras hacer una limpieza completa, sino que también limpia la mopa con agua caliente y la seca para evitar malos olores. Sin dejar de lado que incorpora una gran batería es de 6.400 mAh.

Eureka J15 Evo Ultra

Eureka J15 EVO Ultra Eureka

Si buscas un robot que sea igual de eficaz y algo más económico, mucho ojo con este Eureka J15 Evo Ultra. Comparte muchas características con el modelo mencionado anteriormente, pues también ofrece una potencia de succión máxima de 22.000 Pa y tiene una estación de autovaciado igual de completa. Pero aquí el encargado de mapear nuestro hogar, planificar rutas inteligentes y evitar obstáculos, es un sensor LiDAR.

Por otro lado, aunque no es capaz de detectar líquidos, reconoce las alfombras y levanta automáticamente la mopa para evitar mojarlas. Y en cuanto a su control, podemos manejarlo desde la app de Eureka, donde podemos guardar hasta 4 mapas por si vivimos en una casa con varias plantas, o mediante comandos de voz, con Alexa, Google Assistant o Siri.

Eureka FloorShine 880

Eureka FloorShine 880 Eureka

Otra gran bajada de precio la vemos en la Eureka FloorShine 880, una aspiradora-fregona sin cables muy versátil. Nos ofrece una potencia de succión que llega a 24.000 Pa, una cifra realmente alta para este tipo de dispositivos, que se complementa con una buena presión de agua. No hay rastro de arena, tierra, pelusas, polvo, pelos o manchas que se le opongan. Arrasa con todo lo que encuentre en su camino.

Si hablamos sobre su diseño, su cuerpo ultraplano nos permite inclinarla hasta en 180°, lo que nos facilita enormemente la limpieza debajo de sofás, camas y otros muebles bajos. Además, su cepillo motorizado con 104 peines de acero elimina los pelos, evitando enredos, y viene junto a una base que se encarga de limpiar y secar las mopas automáticamente.

También cabe mencionar que dispone de tres modos de potencia (Turbo, Auto y Quick), un sensor que detecta automáticamente la suciedad para ajustar la potencia, tanto de aspirado como del agua, y su batería nos proporciona hasta 60 minutos de limpieza sin interrupciones.

Eureka RapidWash 730

Eureka RapidWash 730 Eureka

Para rematar tenemos esta Eureka RapidWash 730 con una gran rebaja. Otra aspiradora sin cables 2 en 1 ideal para limpiezas rápidas. Este modelo llega a proporcionarnos una potencia de succión máxima de 21.600 Pa, que sigue siendo bastante alto para no dejar rastro de la suciedad, y su tecnología avanzada evita dejar marcas de agua.

Su cepillo rodante está diseñado para pegarse totalmente a las paredes y a los rodapiés al tener un borde de 0 mm, lo que nos facilita a lo grande dejar los rincones impecables. Mientras que el sistema antienredos 2.0 corta pelos y fibras antes de que se acumulen, evitando posibles atascos.

Gracias a su pantalla LED podemos ver en tiempo real información útil, como el nivel de batería, el modo seleccionado o la cantidad de suciedad que ya hemos recogido. Sin olvidarnos de que tiene un sistema de autoimpulsión para manejarla con una sola mano, una base que limpia la mopa en profundidad tras cada uso y una batería que nos ofrece hasta 40 minutos de limpieza.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.